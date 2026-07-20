La stagione di Formula 1 vede la Mercedes come protagonista indiscussa, ma la Ferrari sta mostrando segnali di crescita sempre più importanti. Dopo il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, dove Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria che ha ulteriormente rafforzato la sua leadership in campionato, la scuderia di Maranello si prepara ad affrontare il prossimo appuntamento in Ungheria con rinnovato ottimismo e consapevolezza delle proprie capacità.

Il campionato si avvicina al giro di boa, con undici gare già disputate su ventidue.

Il prossimo Gran Premio d'Ungheria, sul circuito di Budapest, rappresenta una nuova e significativa occasione per la Ferrari, che cercherà di sfruttare le caratteristiche favorevoli del tracciato. In Belgio, il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton, nonostante una penalità di cinque secondi inflitta dopo un contatto con George Russell, hanno evidenziato i progressi costanti della squadra. Hamilton, in particolare, ha dimostrato grande solidità, portando a casa punti preziosi anche in un weekend complicato e raggiungendo la decima gara consecutiva a punti, sfruttando al meglio gli aggiornamenti tecnici messi a disposizione dalla scuderia.

Leclerc: "Faremo di tutto per essere pronti"

Charles Leclerc si è detto soddisfatto della prestazione a Spa, dove ha lottato fino all'ultimo con Antonelli per la vittoria. Il pilota monegasco ha sottolineato come la Ferrari sembri adattarsi meglio all'Hungaroring rispetto a Spa, ma ha invitato alla cautela ricordando quanto accaduto nel Gran Premio di Monaco. "Siamo consapevoli che la Ferrari si adatterà meglio all'Hungaroring che a Spa, però anche a Monaco pensavamo di essere i favoriti...", ha dichiarato Leclerc, aggiungendo: "in ogni caso, faremo di tutto per essere pronti se ci sarà l'opportunità di vincere".

Il risultato di Spa rappresenta una conferma della crescita costante della Ferrari, che nelle ultime settimane ha ridotto in modo significativo il divario con la Mercedes.

Questa evoluzione è frutto di un lavoro mirato sulla gestione delle strategie e sulla continuità dei risultati, aspetti cruciali per competere ai massimi livelli. Il secondo posto di Leclerc a Spa è stato particolarmente significativo, confermando il potenziale della SF-26 anche su piste con caratteristiche diverse. La penalità inflitta a Hamilton, giudicata severa da alcuni osservatori, potrebbe avergli impedito di lottare per il podio, ma la squadra ha comunque raccolto punti importanti per la classifica costruttori, rafforzando la propria posizione.

Sul fronte del titolo piloti, la posizione di Andrea Kimi Antonelli si è ulteriormente rafforzata grazie alla vittoria in Belgio e alla nuova uscita di scena anticipata di George Russell.

Nel frattempo, Lewis Hamilton si è portato al secondo posto nella graduatoria generale, dimostrando una ritrovata forma. Il pubblico italiano continua a seguire con grande passione le imprese dei protagonisti della Formula 1: il Gran Premio del Belgio ha registrato un'ottima audience, con 1,55 milioni di spettatori medi complessivi su Sky e 1,33 milioni per la differita su TV8, a testimonianza del crescente interesse.

In vista dell'Ungheria, la Ferrari punta a confermare i progressi e a sfruttare ogni opportunità per avvicinarsi ulteriormente alla Mercedes. Il prossimo Gran Premio sarà decisivo anche per le strategie di gestione della power unit in vista della seconda parte della stagione, un momento chiave per le ambizioni del campionato.

Il motorsport italiano vive un momento particolarmente positivo, con giovani piloti protagonisti anche nelle categorie minori, alimentando l'entusiasmo. Se la crescita della Ferrari dovesse proseguire con questa costanza, il finale di stagione potrebbe riservare nuove e grandi soddisfazioni per i tifosi italiani, con Monza che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell'anno.