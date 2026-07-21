Prende il via il cammino dell'Italia nelle Finals della Volleyball Nations League 2026. Le azzurre allenate da Julio Velasco scenderanno in campo mercoledì 22 luglio alle ore 10.00 italiane all'East Asian Games Dome di Macao, in Cina, per affrontare l'Olanda nei quarti di finale della competizione. La nazionale italiana, testa di serie numero due dopo il percorso nella fase intercontinentale, sfiderà la formazione olandese, che ha concluso la prima parte del torneo al settimo posto. In palio c'è l'accesso alle semifinali della manifestazione, primo obiettivo della settimana che assegnerà il trofeo.

Il match tra Italia e Olanda sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

L'Italia punta a difendere il titolo

Per la quinta edizione consecutiva l'Italia prende parte alle Finals della Volleyball Nations League, confermando la propria continuità ai massimi livelli internazionali. Le azzurre arrivano a Macao da campionesse in carica, dopo i successi conquistati nel 2024 a Bangkok e nel 2025 a Lodz, e puntano a proseguire il proprio percorso anche in questa edizione. In caso di vittoria contro l'Olanda, la formazione di Velasco affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale tra Brasile e Giappone, in programma poche ore dopo.

Il primo passo, però, sarà superare una sfida che metterà subito l'Italia di fronte a un'avversaria di livello e da non sottovalutare.

I precedenti con l'Olanda

La storia dei confronti tra Italia e Olanda racconta una sfida tradizionalmente equilibrata. Le due nazionali si sono affrontate complessivamente 126 volte, con un bilancio di 67 vittorie azzurre e 59 successi della formazione olandese. Il precedente più recente è però favorevole all'Italia, che nella prima settimana della Volleyball Nations League, disputata a Brasilia, si è imposta con il punteggio di 3-0. Un risultato che rappresenta un riferimento positivo, pur nella consapevolezza che una gara a eliminazione diretta presenta caratteristiche diverse rispetto a un incontro della fase preliminare e richiederà la massima attenzione in ogni fase della partita.