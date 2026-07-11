Il giovane golfista professionista Flavio Michetti, originario di Fermo, ha celebrato il suo primo successo sull'Alps Tour, aggiudicandosi l'Alps de Las Castillas. Il prestigioso torneo, disputato a Lerma, in Spagna, ha visto il ventiduenne marchigiano trionfare con un eccezionale score di 192 colpi (62, 66, 64), corrispondenti a 24 sotto il par. Una prestazione che gli ha permesso di superare di due colpi il francese Theo Brizard, secondo con 194 (–22), e di tre gli spagnoli Daniel Berna Manzanares e Mario Galiano Aguilar, entrambi classificatisi terzi con 195 (–21).

La crescita di Michetti e il trionfo spagnolo

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo nella carriera di Michetti, che a soli 22 anni si afferma tra i protagonisti del secondo circuito professionistico europeo. A distanza di appena due anni dal suo passaggio al professionismo, il golfista ha dimostrato una notevole continuità di rendimento, una maturità tecnica consolidata e un equilibrio mentale invidiabile. Il suo percorso nel mondo del golf è iniziato precocemente, all'età di sei anni, presso il Golf Village di Porto Recanati. Successivamente, ha affinato le sue abilità al Conero Golf Club di Sirolo, sotto la guida esperta del maestro federale Daniel De Colle. Dopo aver conquistato più volte il titolo di campione italiano giovanile, Michetti ha proseguito la sua evoluzione entrando nel 2024 a far parte del rinomato Marco Simone Golf & Country Club di Roma, sede della Ryder Cup 2023.

Il contesto dell'Alps de Las Castillas

L'Alps de Las Castillas è una delle tappe fondamentali dell'Alps Tour, un circuito che costituisce il secondo livello del golf professionistico a livello europeo. L'edizione 2026 del torneo si è svolta sul campo del Golf Lerma, situato nei pressi di Burgos. Durante la competizione, Michetti ha mantenuto un livello di gioco elevatissimo, come testimoniato dalle sue stesse parole: “Il mio gioco è rimasto lo stesso di ieri. Ho avuto sette occasioni per l’eagle, due delle quali da circa un metro e un metro e mezzo, ma le ho mancate. Tutti i birdie sono arrivati dopo approcci molto vicini. Non ho realizzato putt lunghi oggi, ma il mio gioco è molto solido e sto giocando con molta fiducia”.

L'evento è stato promosso e organizzato da JGolf, con il supporto di importanti enti e sponsor, tra cui la Real Federación Española de Golf e la Federación de Golf de Castilla y León, oltre a Loterías y Apuestas del Estado, Consejo Superior de Deportes, Diputación de Burgos, Turismo y Planificación Costa del Sol, Bodegas Juan Gil, Kyocera, Mahou San Miguel, Solán de Cabras e Hotel Ceres.

Il successo di Michetti all'Alps de Las Castillas segna un momento cruciale per la sua carriera, confermando il suo status di promettente talento italiano nel panorama internazionale del golf.