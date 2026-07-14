La semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna è in programma oggi, martedì 14 luglio, all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Un appuntamento cruciale che vedrà i Bleus, guidati dal commissario tecnico Didier Deschamps, sfidare le Furie Rosse di Luis De La Fuente. In palio c’è un ambito posto nella finale della rassegna iridata, che si svolge tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

Entrambe le nazionali giungono a questo cruciale appuntamento con grandi aspettative e una rosa ricca di talento. La Francia si schiera con un 4-2-3-1, che vede Maignan tra i pali; Kounde, Upamecano, Saliba e Digne in difesa; Kone e Rabiot a centrocampo; Dembele, Olise e Doue sulla trequarti, a supporto di Kylian Mbappé come punta di riferimento.

Il CT Deschamps fa affidamento sulla solidità difensiva e sulla velocità dei suoi attaccanti.

Probabili formazioni e strategie in campo

Anche la Spagna si presenta con il modulo 4-2-3-1: Simon tra i pali; Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella in difesa; Rodri e Fabian a centrocampo; il trio Lamine Yamal, Olmo e Baena a supporto di Oyarzabal. Il CT De La Fuente ha plasmato una squadra giovane e dinamica, abile nell'alternare il possesso palla a rapide ripartenze.

Questo incontro segna il secondo confronto mondiale tra le due nazionali. L'unico precedente risale agli ottavi di finale del Mondiale 2006, quando la Francia ebbe la meglio. Tuttavia, analizzando gli ultimi dieci scontri diretti, la Spagna vanta un bilancio favorevole con sette vittorie, un pareggio e sole due sconfitte, evidenziando una supremazia nei precedenti più recenti.

Dove seguire la semifinale in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn. Per lo streaming, sarà disponibile su Rai Play e sull’app di Dazn. Per gli spettatori in Spagna, la partita sarà visibile gratuitamente su La 1 di RTVE e sulla piattaforma RTVE Play, che offre anche l'opzione della telecronaca in catalano. Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti saranno disponibili tramite i servizi digitali delle emittenti.

La semifinale tra Francia e Spagna si preannuncia ricca di spettacolo e tensione, con entrambe le formazioni decise a conquistare un posto nella finale del 19 luglio. Per la Francia, raggiungere la finale significherebbe disputare la terza consecutiva, un traguardo storico.

La Spagna, invece, insegue il sogno di cucire la seconda stella sulla propria maglia. Tutti gli occhi saranno puntati sulle stelle del calcio: da un lato Kylian Mbappé, protagonista assoluto del torneo con otto gol e tre assist; dall'altro, Lamine Yamal, il giovane talento spagnolo atteso al definitivo salto di qualità in questa prestigiosa vetrina.