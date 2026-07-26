Georgia Godwin ha scolpito il suo nome nella storia della ginnastica australiana, guidando la squadra femminile alla conquista della medaglia d’oro ai Commonwealth Games di Glasgow. L'atleta, visibilmente commossa, ha stabilito un nuovo primato, raggiungendo le nove medaglie nella competizione e superando il precedente record di Allana Slater. La formazione australiana ha mostrato una supremazia incontrastata fin dalle prime battute, concludendo la gara con un punteggio totale di 158.400 punti alla Glasgow International Arena. Il Canada si è aggiudicato l'argento con un distacco di 1.100 punti, mentre l'Inghilterra, detentrice del titolo di Birmingham 2022, ha conquistato il bronzo con 154.300 punti.

Il team australiano, composto da cinque talentuose ginnaste, ha esibito una prestazione impeccabile su tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero. Questo trionfo segna il ritorno dell'Australia sul gradino più alto del podio a squadre, un successo che mancava dai Giochi di Delhi 2010. Quattro delle atlete protagoniste – Georgia Godwin, Kate McDonald, Emily Whitehead e Breanna Scott – erano già parte della squadra che aveva ottenuto l'argento nel 2022. A loro si è unita la diciannovenne Ruby Pass, olimpionica di Parigi e al suo debutto assoluto in questa prestigiosa competizione.

Il trionfo di Godwin dopo l'infortunio

La performance di Georgia Godwin assume un significato ancora più profondo se si considera il grave infortunio al tendine d’Achille subito appena tre mesi prima delle Olimpiadi del 2024, durante un allenamento al corpo libero.

Nonostante questa sfida imponente, Godwin ha dimostrato una straordinaria resilienza, ottenendo un punteggio di 12.850 punti nell'esercizio a corpo libero a Glasgow e commuovendosi per la gioia del risultato. La ginnasta, 28 anni, si prepara ora a difendere i suoi titoli individuali nell'all-around e nel volteggio, forte di un invidiabile palmarès ai Commonwealth Games che include tre ori, quattro argenti e due bronzi.

Durante la finale a squadre, il contributo di ogni atleta è stato fondamentale. Kate McDonald ha eccelso alle parallele asimmetriche, registrando un punteggio di 14.200 punti. Successivamente, Breanna Scott ha brillato alla trave con 13.600 punti, assicurandosi l'accesso alla finale individuale di specialità.

McDonald ha poi catturato l'attenzione del pubblico con una dinamica e coinvolgente esibizione al corpo libero, valutata 12.800 punti. Nella rotazione conclusiva, con un vantaggio di 2.500 punti sul Canada, Godwin ha eseguito due volteggi superbi e precisi, totalizzando 13.350 punti e sigillando così la storica vittoria per l'Australia.

Il successo complessivo della ginnastica australiana

La straordinaria vittoria della squadra femminile australiana si colloca in un periodo di significativa crescita per la ginnastica del Paese. Questo successo segue il bronzo ottenuto dalla squadra maschile, che ha posto fine a un'attesa di sedici anni per una medaglia. Il trionfo delle donne conferma la solidità e il dinamismo del movimento ginnico australiano.

La combinazione di atlete esperte come Godwin e McDonald con il talento e l'entusiasmo delle più giovani, come Pass, si è rivelata una formula vincente. La squadra ora si proietta con fiducia verso le finali individuali, dove Godwin avrà l'opportunità di ampliare ulteriormente il suo già ricco palmarès e di consolidare definitivamente il suo status nella storia della ginnastica australiana.