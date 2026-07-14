Il Tour de France 2026 è al centro di un acceso dibattito a causa delle condizioni climatiche estreme che stanno mettendo a dura prova i corridori. Romain Grégoire, attuale campione di Francia, ha lanciato un chiaro allarme, definendo la situazione “più dannosa che benefica” per la salute degli atleti. Le sue dichiarazioni, che seguono un'esperienza personale particolarmente difficile, sottolineano l'urgenza di adottare misure concrete per salvaguardare l'integrità fisica dei partecipanti.

Il disagio dei corridori e l'allarme salute

Grégoire ha espresso con forza le sue preoccupazioni riguardo la canicola che sta caratterizzando questa edizione della Grande Boucle, con temperature che sfiorano i 40 gradi.

“Ci stiamo facendo più male che bene”, ha dichiarato, evidenziando il grave impatto sulla salute. Il corridore ha raccontato di aver vissuto uno dei momenti più critici della sua carriera durante la prima tappa pirenaica, un'esperienza che lo ha portato a tagliare il traguardo in lacrime. Ha descritto quel giorno come “uno dei giorni peggiori della mia carriera”, un'immagine che non intende associare a sé stesso.

La gravità della situazione è stata ulteriormente evidenziata dalla sua disidratazione, che lo ha portato a perdere tra 1,5 e 2 kg. Questa circostanza rafforza la sua critica alle condizioni di gara, soprattutto se paragonate alle raccomandazioni generali per la popolazione. “Quando vedi le ondate di calore per le quali alla gente viene detto di non uscire di casa, di fare il minimo sforzo fisico possibile, e poi ci ritroviamo a correre gare di 200 km, non fa certo bene alla nostra salute”, ha affermato, sottolineando l'evidente contraddizione.

Soluzioni pragmatiche per la sicurezza degli atleti

Nonostante le difficoltà, Grégoire non ha appoggiato la proposta di spostare il Tour in un altro periodo del calendario internazionale, come suggerito da Pogacar, argomentando che le sfide meteorologiche sono una costante in ogni stagione. Ha invece avanzato una soluzione più immediata e realizzabile: la modifica degli orari di partenza delle tappe. La sua proposta prevede un via alle 9 del mattino e un arrivo intorno alle 13, permettendo così di evitare le ore più calde della giornata. “Bisogna fare qualcosa”, ha ribadito con fermezza.

Il campione francese ha enfatizzato la necessità di agire preventivamente, prima che si verifichino incidenti gravi.

Sebbene al momento non percepisca un rischio diretto per la propria salute, ha avvertito: “un giorno potrebbe succedere un incidente, un corridore potrebbe crollare. Sarebbe bene prendere provvedimenti in anticipo”. La sua richiesta è chiara: decisioni rapide e concrete, senza attendere la fine della stagione, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti al Tour.