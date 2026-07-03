Iva Jovic ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale a Wimbledon, superando Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. La diciottenne americana, nota per la sua rapidità e agilità, ha così conquistato la sua terza vittoria in carriera contro una giocatrice Top 20, dimostrando una notevole crescita su una superficie che considera la sua preferita.

La tennista ha attribuito il merito del suo sviluppo atletico al suo passato nel calcio. "Giocare a calcio, l'ho fatto molto frequentemente dai sei ai tredici anni", ha dichiarato Jovic.

"Penso che aiuti molto con il gioco di gambe. È molto simile ai movimenti che facciamo nel tennis. Credo che ogni giovane atleta dovrebbe praticare il calcio".

Il percorso di Jovic e la passione per il calcio

Jovic aveva già mostrato il suo talento contro avversarie di alto calibro, battendo la finalista di Wimbledon 2025 Amanda Anisimova nei quarti del Queen’s Club e la finalista di Wimbledon 2024 Jasmine Paolini agli Australian Open. Grande appassionata e tifosa della Coppa del Mondo, Jovic ha rivelato di seguire le partite per rilassarsi durante il torneo: "Sto seguendo la Coppa del Mondo molto da vicino. È diventata la mia attività serale divertente. Purtroppo, alcune partite sono molto tardi.

Quelle delle 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, le guardo sempre".

Il prossimo ostacolo per Jovic sarà la testa di serie numero quattro, Jessica Pegula, in un derby tutto americano che promette scintille. L'incontro è reso ancora più interessante dai legami di entrambe con il football: la famiglia di Pegula possiede i Buffalo Bills della NFL, mentre Jovic ha spesso tratto ispirazione dal gioco della sua futura avversaria. "Mi dicevano di guardare Jess, di osservare e provare a fare le cose che fa lei in campo", ha affermato Jovic. "Penso che ci siano molte cose che facciamo bene e in modo simile, ma anche alcune differenze. Spero di riuscire a giocare meglio la nostra partita".

La sfida con Pegula: precedenti e aspettative

Pegula arriva a questo appuntamento dopo aver dominato Jessica Bouzas Maneiro con un netto 6-1, 6-3, confermando il suo eccellente stato di forma sull'erba. La statunitense ha commentato la sua prestazione: "Penso sia stata davvero pulita. Sicuramente la miglior partita che ho giocato da quando sono qui. È sempre bello. Bel tempo oggi. Le condizioni erano buone. Ho eseguito bene il mio piano di gioco. Sono uscita con buona energia e sono riuscita a giocare una partita solida".

Nei precedenti incontri, Pegula ha sempre prevalso su Jovic: 6-4, 6-2 a Dubai e 6-4, 5-7, 6-3 a Charleston. Tuttavia, questa sarà la loro prima sfida sull'erba, la superficie che Iva Jovic predilige.

"Sì, mi piace giocare sull’erba. Spero che questa sia la volta buona per batterla. Sono sotto 2-0, quindi devo ottenere una vittoria qui. Penso di essere migliorata molto come giocatrice rispetto alle prime due volte che l’ho affrontata. Spero di poterlo dimostrare e restare solida qui", ha concluso Jovic. La partita tra le due americane si preannuncia avvincente, con entrambe determinate a proseguire il proprio cammino nel prestigioso torneo di Wimbledon.