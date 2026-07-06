Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon, superando in tre set il giapponese Shintarō Mochizuki. L'incontro, disputato sul Campo Centrale in serata con il tetto chiuso e sotto le luci artificiali, ha visto l'italiano prevalere con il punteggio di 6‑3, 7‑6(0), 6‑3 in meno di due ore e mezza.

La Prestazione di Sinner e la Sfida di Mochizuki

La vittoria ha evidenziato una condizione in crescita per il numero uno del mondo. Nonostante la sua prima apparizione agli ottavi di uno Slam, Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni, ha saputo mettere in difficoltà Sinner con un gioco aggressivo, caratterizzato da serve and volley e rovesci insidiosi, guadagnandosi gli applausi del pubblico.

L'esperienza e la varietà di gioco del campione in carica, unita a un’elevata percentuale di ace, hanno fatto la differenza.

Al termine dell’incontro, Jannik Sinner ha commentato: “Che giocatore incredibile, non lo conoscevo e mi sono dovuto adattare”. L'italiano ha saputo interpretare con maestria il gioco peculiare di Mochizuki, dominando con potenza e precisione. Le statistiche hanno confermato la sua efficacia: quindici ace e quarantatré colpi vincenti, nonostante trentatré errori non forzati e un piccolo scivolone senza conseguenze.

Prossimo Avversario: Jan-Lennard Struff

Shintarō Mochizuki, ventitré anni e numero centocinquantuno del mondo, ha comunque lasciato un'ottima impressione a Wimbledon, avendo eliminato al terzo turno Rafael Jódar, numero ventisei ATP.

Ora, per Jannik Sinner, l'attesa è per la sfida contro il tedesco Jan‑Lennard Struff nei quarti di finale. Struff ha raggiunto questo traguardo per la prima volta in uno Slam, beneficiando del ritiro di Hubert Hurkacz sul 4‑2 nel quinto set. Si preannuncia un'altra intensa battaglia per l'azzurro nel suo cammino verso il titolo.