La Juventus ha formalizzato la risoluzione consensuale del rapporto professionale con François Modesto, il quale lascia l'incarico di direttore tecnico del prestigioso club bianconero dopo aver ricoperto tale ruolo per una sola stagione. La notizia, attesa negli ambienti sportivi, è stata resa pubblica tramite una nota ufficiale diffusa dalla società. Nel comunicato, la Juventus ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a Modesto "per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione", augurandogli contestualmente "il migliore futuro professionale e personale".

L'accordo di separazione, che pone fine all'esperienza del dirigente francese a Torino, ha efficacia immediata, segnando un nuovo capitolo nella riorganizzazione interna del club.

Il contesto della separazione dirigenziale

La partenza di François Modesto, dirigente francese di 47 anni, giunge a circa un anno dalla sua nomina a direttore tecnico della Juventus. Questo avvicendamento si inserisce in un periodo di significativi mutamenti all'interno dell'organigramma societario del club torinese. La sua risoluzione consensuale segue, infatti, un'altra importante separazione: quella di Damien Comolli, il quale aveva ricoperto i ruoli di amministratore delegato e direttore generale. Anche l'addio di Comolli era avvenuto di comune accordo, evidenziando una chiara volontà di riassetto interno.

La separazione di Modesto era, in effetti, un'ipotesi già ampiamente discussa e considerata probabile negli ambienti vicini alla società, con l'annuncio che si prevedeva potesse arrivare a breve distanza dall'ufficializzazione dell'uscita di Comolli.

La riorganizzazione della dirigenza bianconera

La decisione di separarsi da Modesto era stata considerata altamente probabile già in seguito all'uscita di Comolli, con l'ipotesi che l'annuncio ufficiale potesse avvenire in un lasso di tempo molto ristretto. Questa serie di cambiamenti suggerisce una profonda ristrutturazione della dirigenza bianconera, un processo che sembra essere pienamente in corso. L'obiettivo appare essere un completo ridisegno dei ruoli tecnici e dirigenziali all'interno del club, volto a definire nuove strategie e assetti organizzativi per il futuro.

Le partenze di figure chiave come Modesto e Comolli indicano una fase di transizione significativa, che potrebbe portare a una nuova configurazione della struttura decisionale e operativa della società.

In sintesi, la separazione consensuale tra la Juventus e François Modesto conclude un'esperienza durata una sola stagione. Questo evento si inserisce in un più ampio contesto di cambiamenti significativi e di riorganizzazione interna che sta interessando la governance del club, segnalando una fase di rinnovamento per la società bianconera.