L'Italia del tennis femminile si appresta a vivere un'altra entusiasmante sfida internazionale, puntando a conquistare il terzo titolo consecutivo nella Billie Jean King Cup. La prestigiosa competizione, considerata l'equivalente femminile della Coppa Davis, avrà luogo a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. La spedizione azzurra, sotto la guida della capitana Tathiana Garbin, vede tra le sue fila atlete di spicco come Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Jasmine Paolini.

Le azzurre giungono a questo importante appuntamento forti dei trionfi conseguiti nelle due precedenti edizioni.

Nel 2024, a Malaga, hanno superato la Slovacchia in finale, mentre lo scorso anno, proprio a Shenzhen, si sono imposte contro gli Stati Uniti. La capitana Garbin ha enfatizzato il valore del collettivo e l'importanza dello spirito di squadra: “Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica. La pressione ci sarà, com’è naturale che sia, ma non la viviamo come un peso. Questo gruppo ha costruito qualcosa che va oltre le vittorie: una fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e onorare la maglia azzurra. Non partiamo per difendere un titolo, ma per affrontare questa sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi”.

Il percorso delle azzurre e il calendario delle Finals

L'Italia farà il suo esordio nei quarti di finale contro la Cina, nazione ospitante, nella giornata di giovedì 24 settembre, con inizio alle ore 11:00 italiane. In caso di successo, la semifinale è in programma per sabato 26 settembre, mentre l'atto conclusivo, la finale, si disputerà domenica 27 settembre, sempre alle ore 11:00. Oltre alle formazioni di Italia e Cina, prenderanno parte alla competizione anche Ucraina, Belgio, Kazakistan, Spagna, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Il regolamento della Billie Jean King Cup prevede sfide al meglio delle tre partite: due singolari e un doppio. Tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei tre set, con tie-break in ogni parziale.

Il calendario delle Finals prenderà il via martedì 22 settembre con l'incontro tra Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Mercoledì 23 settembre sarà la volta di Spagna-Kazakistan. Nella stessa giornata di giovedì 24 settembre, prima del cruciale match Italia-Cina, si sfideranno Ucraina e Belgio. Le azzurre disputeranno pertanto l'ultimo dei quarti di finale, con la prospettiva di accedere alla semifinale e affrontare la squadra vincitrice tra Ucraina e Belgio.

Confermare una tradizione di successi

La formazione italiana si presenta a Shenzhen con la consapevolezza di essere annoverata tra le favorite, ma anche con la ferma determinazione di affrontare ogni singolo incontro con la massima umiltà e un profondo spirito di sacrificio.

La concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita, tuttavia il gruppo guidato dalla capitana Garbin ha già ampiamente dimostrato di saper gestire la pressione e di individuare nella coesione la propria forza motrice per conseguire risultati di eccellenza. L'appuntamento con la storia è ormai prossimo: le azzurre sono pronte a difendere il prestigio della maglia e a inseguire un nuovo, memorabile trionfo internazionale.