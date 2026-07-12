Il Mondiale MotoGP torna protagonista oggi, domenica 12 luglio 2026, con il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. La giornata si apre con Marc Marquez che scatterà dalla pole position nella gara lunga, dopo aver dominato la Sprint di ieri. Il pilota spagnolo conferma così il suo eccezionale feeling con il tracciato tedesco, dove vanta uno storico di dodici vittorie, di cui nove nella classe regina e ben sette consecutive.

Accanto a lui, in prima fila, ci saranno Alex Marquez, in seconda posizione, e Fabio Di Giannantonio, che partirà terzo.

Entrambi sono pronti a dare battaglia per un posto sul podio in una gara che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Un'assenza di rilievo è quella di Marco Bezzecchi, costretto al forfait a causa di un infortunio rimediato durante le qualifiche. Questa battuta d'arresto complica ulteriormente la sua rincorsa al vertice della classifica generale, soprattutto dopo aver già accumulato tre “zeri” consecutivi nelle ultime gare. Per Jorge Martin, attuale leader del Mondiale Piloti, la situazione rappresenta una ghiotta occasione per consolidare il suo vantaggio, cercando di riscattare il sesto posto ottenuto nella Sprint di ieri.

La lotta per il titolo e le ambizioni dei piloti

La classifica del Mondiale vede attualmente Jorge Martin in testa con 193 punti.

Lo segue Marco Bezzecchi, staccato di sette lunghezze. Al terzo posto si posiziona Fabio Di Giannantonio, che ha dimostrato grande regolarità e ha accumulato 177 punti. Quarto è Ai Ogura con 168 punti.

Marc Marquez, pur essendo quinto a quaranta punti dalla vetta, ha davanti a sé una delle migliori opportunità dell'anno per ridurre il distacco. Il suo legame speciale con il Sachsenring, il tracciato più corto del calendario MotoGP, potrebbe permettergli di recuperare terreno e rientrare prepotentemente nella lotta per il titolo.

La gara odierna è un crocevia fondamentale per la stagione. Marquez cercherà di sfruttare al massimo il suo vantaggio sul circuito, mentre Martin punterà a rafforzare la sua leadership prima della pausa estiva.

L'assenza di Bezzecchi potrebbe rimescolare le carte, rendendo ancora più incerta la seconda parte del campionato, che riprenderà in Gran Bretagna dopo la sosta.

Orari e copertura televisiva del Gran Premio

Il Gran Premio di Germania, tappa cruciale del Mondiale MotoGP, vedrà la gara della classe regina prendere il via alle ore 14:00 locali. Tutte le sessioni del weekend sono state trasmesse in diretta su piattaforme dedicate, garantendo agli appassionati una copertura completa dell'evento. La possibilità di seguire in tempo reale ogni fase della competizione, inclusi risultati, classifiche e reazioni dei piloti, ha permesso di vivere appieno le emozioni della MotoGP.

Con il campionato ancora apertissimo e numerosi piloti in lizza per il titolo, il Gran Premio di Germania si configura come un appuntamento decisivo per le ambizioni dei principali contendenti, in attesa della ripresa del campionato dopo la pausa estiva.