Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà l'occasione per vedere una McLaren completamente diversa dal punto di vista estetico. Il team di Woking ha infatti deciso di abbandonare temporaneamente i tradizionali colori papaya e nero per presentare una speciale livrea bianca e verde, realizzata in collaborazione con Google Gemini.

La scelta rappresenta un omaggio alle origini della scuderia e, in particolare, alla storica M2B, la monoposto con cui Bruce McLaren debuttò nel mondiale di Formula 1 nel 1966, conquistando proprio a Silverstone il primo punto della storia del team.

Un richiamo al passato che si inserisce nel percorso celebrativo iniziato in questa stagione e che vuole sottolineare il legame fra tradizione, innovazione e sviluppo tecnologico.

Un ponte tra passato e futuro

La nuova veste grafica non è soltanto un'operazione nostalgica. Secondo McLaren, il progetto celebra l'evoluzione tecnica della squadra e la continua ricerca dell'innovazione, filosofia che accomuna la collaborazione con Google Gemini e il lavoro svolto ogni settimana in fabbrica e in pista.

L'obiettivo è raccontare come ogni monoposto rappresenti un passo avanti rispetto alla precedente, mantenendo però vivo il legame con la vettura che ha dato inizio alla storia della scuderia nel Circus.

Stella spegne le voci su Verstappen

Sul fronte sportivo, invece, Andrea Stella ha affrontato uno dei temi più discussi del Paddock: le continue indiscrezioni che accostano Max Verstappen alla McLaren.

Il team principal italiano ha ribadito che il problema non sarebbe rappresentato dal valore dell'olandese, unanimemente riconosciuto, bensì dalla composizione dell'attuale line-up. McLaren può infatti contare su due piloti come Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi protatogonisti nella lotta ai vertici del campionato e legati al progetto della squadra.

Con una battuta, Stella ha spiegato che per inserire un pilota del calibro di Verstappen "servirebbe una terza macchina", sottolineando come la scuderia sia pienamente soddisfatta dell'attuale coppia di piloti.

una risposta che raffredda, almeno per il momento, le speculazioni di mercato.

Fiducia anche nei giovani del vivaio

Nel corso dell'intervento, Stella ha inoltre ribadito la fiducia nei giovani talenti del programma McLaren, citando i prospetti che stanno crescendo nelle categorie propedeutiche.

Il messaggio è chiaro: oltre ad avere una delle coppie più competitive della griglia, il team guarda anche al futuro investendo sul proprio vivaio, confermando una strategia orientata alla continuità piuttosto che a rivoluzioni di mercato.

Silverstone tra celebrazione e ambizioni iridate

Il weekend di Silverstone si apre così con una McLaren protagonista dentro e fuori dalla pista. Da una parte una livrea speciale che rende omaggio alla storia della scuderia, dall'altra un team che continua a difendere con convinzione il proprio progetto tecnico e sportivo.

Tra celebrazioni del passato e ambizioni per il futuro, il messaggio che arriva da Woking è inequivocabile: la priorità resta valorizzare il percorso costruito negli ultimi anni, facendo affidamento sulla solidità della squadra e sulla competitività della coppia Norris-Piastri.