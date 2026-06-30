La Juventus accelera per Jeff Ekhator. Il centravanti classe 2006 del Genoa è diventato uno degli obiettivi prioritari del club bianconero, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la società rossoblù per cercare di impostare un'operazione destinata a guardare al presente, ma soprattutto al futuro.

L'attaccante dell'Under 21 italiana, reduce da una stagione in crescita con la maglia del Genoa, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro e la Juventus sta studiando la formula migliore per convincere il club ligure ad aprire definitivamente alla cessione.

Puczka può diventare la chiave dell'affare

Sul tavolo potrebbe finire anche David Puczka, esterno austriaco della Next Gen, profilo che piace al Genoa nell'ottica di un'operazione più ampia. I rossoblù avrebbero chiesto informazioni anche per Juan Cabal, ma il difensore colombiano, almeno al momento, non sembra orientato a lasciare Torino. La trattativa resta comunque aperta e i rapporti tra le due società sono continui.

L'eventuale cessione di Ekhator rappresenterebbe una plusvalenza importante per il Genoa, che nel frattempo continua a lavorare anche sul mercato in entrata. Il club rossoblù segue con interesse il centrocampista Traoré e monitora giovani prospetti internazionali come Meichtry e Wiafe per rinforzare il settore giovanile e allargare la base dei talenti a disposizione.

La strategia del Grifone è quella di investire su profili di prospettiva senza rinunciare alla competitività della prima squadra.

Resta vivo l'interesse per Lucumì

Sul fronte Juventus, invece, il dossier Ekhator si inserisce in una più ampia rivoluzione del reparto offensivo. La dirigenza è impegnata su più tavoli per completare il reparto avanzato e considera il giovane genoano un investimento ideale per il futuro, senza escludere un inserimento graduale in prima squadra.

Restano invece momentaneamente in stand-by altri due filoni di mercato. Il Bologna continua a seguire Fabio Miretti, mentre la Juventus mantiene viva l'attenzione per Jhon Lucumì, anche se al momento non si registrano passi in avanti decisivi.

Due trattative che potrebbero riaccendersi nelle prossime settimane, ma che al momento procedono su binari separati rispetto all'operazione Ekhator.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il dialogo tra Juventus e Genoa potrà trasformarsi in una vera trattativa conclusiva. La sensazione è che i contatti siano destinati a proseguire e che la distanza tra domanda e offerta possa essere colmata anche grazie all'inserimento di una contropartita tecnica.