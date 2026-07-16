L'Argentina ha conquistato un posto nella finale del Mondiale 2026, superando l'Inghilterra con un'emozionante rimonta per 2-1 nella seconda semifinale. La partita, disputata ad Atlanta, ha visto la Selección ribaltare un risultato che sembrava compromesso, grazie a una prestazione magistrale di Lionel Messi, autore di due assist decisivi. Ora l'Argentina si prepara ad affrontare la Spagna nell'atto conclusivo del torneo.

La Drammatica Rimonta: Da Sotto a Vittoria

Il confronto ad Atlanta ha preso una piega inaspettata con il vantaggio inglese, siglato da Gordon al decimo minuto del secondo tempo.

Per gran parte della ripresa, il punteggio di 1-0 ha resistito, ma l'Argentina ha dimostrato una straordinaria tenacia, intensificando la pressione negli ultimi minuti di gioco. La svolta è arrivata al quarantunesimo minuto della ripresa (ottantacinquesimo minuto di gioco), quando Enzo Fernández ha siglato il pareggio su un passaggio calibrato di Messi. L'entusiasmo ha spinto l'Argentina a credere nella vittoria fino all'ultimo. Nei minuti di recupero, precisamente al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, Lautaro Martínez ha completato la prodezza, realizzando il gol del 2-1. Ancora una volta, l'azione decisiva è partita dai piedi di Messi, che ha fornito l'assist vincente per la rete che vale la finale.

Verso la Finale del Mondiale: Argentina contro Spagna

Con questa vittoria epica, l'Argentina si è guadagnata l'accesso alla finale del Mondiale, dove si scontrerà con la Spagna. L'appuntamento per la partita decisiva è fissato per domenica a East Rutherford, nel New Jersey. Sarà un duello tra due squadre determinate a sollevare il trofeo più ambito del calcio internazionale.