Con la chiusura delle votazioni dei tifosi, cresce l'attesa per la composizione ufficiale dei roster dell’MLB All-Star Game, l’evento in programma il 14 luglio al Citizens Bank Park di Philadelphia. Le previsioni sui giocatori selezionati, tra titolari scelti dal pubblico e riserve determinate da giocatori e dal Commissioner’s Office, offrono un primo sguardo sulle stelle che illumineranno la partita delle stelle di quest’anno.

Tra le certezze, Shohei Ohtani e Ernie Clement si sono già assicurati un posto da titolari, avendo ottenuto il maggior numero di voti rispettivamente nella National League e nell’American League.

L'annuncio completo dei titolari è atteso per sabato 4 luglio, mentre le riserve verranno definite in seguito, rispettando il regolamento che impone la rappresentanza di almeno un giocatore per ciascuna franchigia.

Le Proiezioni per la National League

Secondo le proiezioni, la formazione titolare della National League dovrebbe vedere Drake Baldwin (Atlanta Braves) come catcher, Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) in prima base, Ozzie Albies (Atlanta Braves) in seconda, Max Muncy (Los Angeles Dodgers) in terza e CJ Abrams (Washington Nationals) come interbase. Gli esterni sarebbero Juan Soto (New York Mets), Michael Harris II (Atlanta Braves) e Brandon Marsh (Philadelphia Phillies), con Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers) designato come battitore designato.

Il monte di lancio della NL dovrebbe includere nomi di spicco come Cristopher Sánchez, Zack Wheeler, Jhoan Durán (Philadelphia Phillies); Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers); Chase Burns (Cincinnati Reds); Paul Skenes (Pittsburgh Pirates); Yoshinobu Yamamoto (Los Angeles Dodgers); Chris Sale (Atlanta Braves); Jesús Luzardo (Philadelphia Phillies) e Mason Miller (San Diego Padres). Tra le riserve spiccano Bryce Harper (Philadelphia Phillies), Matt Olson (Atlanta Braves) ed Elly De La Cruz (Cincinnati Reds), insieme ad altri talenti.

Le Proiezioni per l'American League

Per l’American League, le previsioni indicano come titolari: Shea Langeliers (Athletics) come catcher, Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) in prima base, Ernie Clement (Toronto Blue Jays) in seconda, Junior Caminero (Tampa Bay Rays) in terza e Bobby Witt Jr.

(Kansas City Royals) come interbase. Gli esterni sarebbero Cody Bellinger (New York Yankees), Byron Buxton (Minnesota Twins) e Mike Trout (Los Angeles Angels), con Yordan Álvarez (Houston Astros) come battitore designato.

Tra i lanciatori previsti per l’AL figurano Cam Schlittler (New York Yankees); Tarik Skubal (Detroit Tigers); Dylan Cease (Toronto Blue Jays); Ranger Suárez (Boston Red Sox); Parker Messick (Cleveland Guardians); Davis Martin (Chicago White Sox); Reid Detmers (Los Angeles Angels); Drew Rasmussen (Tampa Bay Rays); Joe Ryan (Minnesota Twins) e Aroldis Chapman (Boston Red Sox). Le riserve comprendono Adley Rutschman (Baltimore Orioles), Ben Rice (New York Yankees), Jazz Chisholm Jr.

(New York Yankees) e Randy Arozarena (Seattle Mariners), oltre a diversi altri giocatori di talento.

Criteri di Selezione e Regolamento dei Roster

Il regolamento dell’All-Star Game è chiaro: ogni squadra MLB deve essere rappresentata da almeno un giocatore. I roster definitivi saranno composti da 20 giocatori di posizione e 12 lanciatori per ciascuna lega. Sono previste sostituzioni per infortuni e defezioni dell’ultimo minuto, un aspetto da considerare nella formazione finale. Le selezioni rifletteranno non solo il voto popolare, ma anche il merito oggettivo e l'esigenza di garantire la rappresentanza di tutte le franchigie, un equilibrio fondamentale per la partita delle stelle.