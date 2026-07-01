L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida inedita per il secondo turno del tabellone femminile. L'americana Emma Navarro, giocatrice in grande ascesa, affronterà la russa Oksana Selekhmeteva. Entrambe cercano di farsi strada nel terzo Slam della stagione, ma lo fanno partendo da posizioni e con stati di forma molto diversi.

Navarro favorita, Selekhmeteva cerca l'impresa

Le quote proposte dai principali bookmaker disegnano uno scenario molto chiaro. Emma Navarro è considerata la nettissima favorita. La vittoria dell'americana è quotata rispettivamente a 1.18 e 1.20, una valutazione che riflette la differenza di ranking, esperienza e continuità.

Il successo di Oksana Selekhmeteva è visto come un'impresa ardua, con una quota che si attesta su un eloquente 4.50. Il pronostico pende dunque decisamente dalla parte di Navarro, la cui solidità e maggiore abitudine a giocare match di questo peso la rendono la candidata più probabile al passaggio del turno. La sfida per Selekhmeteva sarà quella di sovvertire un copione che sulla carta appare già scritto.

Navarro, battaglia vinta e fiducia

Le statistiche del primo turno offrono una fotografia precisa dei punti di forza di entrambe le giocatrici. Emma Navarro arriva a questo appuntamento dopo una durissima battaglia vinta in rimonta contro Paula Badosa, un match terminato 4-6, 6-3, 7-5. Questa vittoria, ottenuta lottando per oltre due ore, dimostra la grande tenuta mentale e fisica dell'americana.

I suoi numeri sono quelli di una giocatrice solida: 6 ace e solo 4 doppi falli, con una buona prima di servizio al 62%. La sua efficacia sulla prima palla è notevole (72% di punti vinti), un dato cruciale sull'erba, mentre la seconda, pur non essendo un punto debole (51% di punti vinti), può essere attaccabile. Navarro ha mostrato un bilancio positivo tra vincenti (30) ed errori non forzati (23), indicando un approccio aggressivo ma controllato. L'unico neo è la percentuale di conversione delle palle break (3 su 11), un aspetto da migliorare. Aver superato un test così probante, però, la proietta al secondo turno con grande fiducia.

Selekhmeteva, servizio da rivedere

Diametralmente opposto il percorso di Oksana Selekhmeteva, che ha superato Sinja Kraus con un più agevole 6-1, 7-5.

La russa ha impressionato per la sua capacità di rispondere al servizio avversario, come dimostra l'eccellente 53% di punti vinti in risposta e la conversione di 5 palle break su 10. Tuttavia, il suo fondamentale più critico è il servizio. Le sue statistiche sono allarmanti: 0 ace e ben 10 doppi falli. Questo dato rappresenta la sua più grande debolezza, un handicap pesante, specialmente su una superficie veloce come l'erba. Nonostante un'alta resa con la prima di servizio (77%), la bassa percentuale di prime in campo (55%) e i continui doppi falli offrono un vantaggio enorme all'avversaria. Inoltre, il suo bilancio tra vincenti ed errori non forzati è negativo (20 a 28), suggerendo un gioco più rischioso e meno costante rispetto a quello di Navarro.

Ranking e precedenti

Il divario tra le due tenniste è evidente anche osservando la classifica mondiale WTA. Emma Navarro occupa attualmente la posizione numero 26, con un bottino di 1784 punti e un trend in crescita. La sua è una posizione consolidata tra le prime 30 giocatrici del mondo. Dall'altra parte, Oksana Selekhmeteva si trova alla posizione numero 91, con 835 punti. Anche il suo è un ranking in ascesa, ma la distanza in classifica è notevole e riflette una differenza sostanziale in termini di esperienza. Non risultano precedenti ufficiali tra le due giocatrici nel circuito maggiore; questo sarà dunque il loro primo confronto diretto. L'assenza di un testa a testa aggiunge un pizzico di incertezza, poiché entrambe dovranno studiare e adattarsi allo stile dell'altra in tempo reale, senza poter contare su riferimenti passati.

La chiave tattica del match risiederà inevitabilmente nella diagonale tra il servizio di Selekhmeteva e la risposta di Navarro. Se la tennista russa non riuscirà a limitare il numero di doppi falli e a trovare una maggiore continuità con la prima palla, rischierà di trovarsi costantemente sotto pressione. Navarro, dal canto suo, dovrà capitalizzare queste occasioni con maggiore cinismo rispetto a quanto fatto nel match precedente. La battaglia si giocherà sulla capacità dell'americana di imporre il suo ritmo solido da fondo campo e sulla speranza della russa di trasformare la partita in uno scontro imprevedibile, fatto di fiammate in risposta e rischi calcolati per mascherare le proprie fragilità al servizio.