Con l'avvicinarsi dei training camp NFL 2026, una recente analisi pre-stagionale ha delineato la gerarchia delle 32 franchigie, evidenziando le conferme e le novità nel panorama del football americano.

NFL 2026: I Rams al vertice, Chiefs e Seahawks inseguono

I Los Angeles Rams si affermano al primo posto, consolidando la loro posizione grazie a mosse di mercato strategiche. L'acquisizione del corner Pro Bowl Trent McDuffie e dell'edge-rusher Myles Garrett ha notevolmente rafforzato una difesa già solida, completando un attacco tra i più prolifici della lega.

Subito a ruota, i Seattle Seahawks si posizionano al secondo posto, mantenendo la reputazione di minaccia costante per qualsiasi avversario. Al terzo posto, i Kansas City Chiefs beneficiano della collaudata era Andy Reid–Patrick Mahomes, supportata da investimenti mirati nel reparto difensivo.

Le altre squadre: sorprese e incertezze stagionali

I Los Angeles Chargers mostrano un significativo avanzamento, spinti dall'arrivo del nuovo coordinatore offensivo Mike McDaniel e da un coaching staff giudicato molto solido. I Chicago Bears sono indicati come potenziali contendenti al Super Bowl. Al contrario, i New England Patriots e i San Francisco 49ers generano scetticismo, principalmente a causa dell'età avanzata di alcuni giocatori fondamentali.

I New Orleans Saints, d'altra parte, potrebbero rivelarsi una squadra sottovalutata, mentre gli Arizona Cardinals appaiono in piena fase di ricostruzione, con chiare prospettive di tanking.

Divergenze nelle valutazioni pre-stagionali

Una differente graduatoria pre-training camp, pubblicata il 10 luglio 2026, propone un quadro parzialmente diverso. Anche in questa valutazione, i Los Angeles Rams mantengono il primo posto, e i Seattle Seahawks si confermano al secondo. Tuttavia, i Kansas City Chiefs registrano un significativo calo, posizionandosi al sedicesimo posto. Questo declassamento è attribuito alle incertezze legate all'infortunio di Mahomes e alla necessità della squadra di dimostrare la propria competitività per la stagione.

Tale divergenza nelle classifiche sottolinea come, nonostante la stabilità del binomio Reid–Mahomes, i Chiefs siano chiamati a convincere pienamente gli osservatori sul loro effettivo potenziale in vista della prossima stagione.