Sarà il Nuovo Basket Aquilano a portare i colori dell'Italia nella 76ª edizione dei Giochi internazionali giovanili Ficep‑Fisec. L'importante rassegna sportiva si terrà a Budapest, in Ungheria, dal 13 al 19 luglio. La formazione Under 17 del club, presentata ufficialmente al PalaAngeli, avrà l'onore di rappresentare non solo la nazione, ma anche la città dell'Aquila, con entrambi i nomi ben visibili sulle maglie. Questo evento si inserisce in una delle più antiche manifestazioni sportive giovanili a livello internazionale, che dal lontano 1948 riunisce annualmente circa un migliaio di giovani atleti, impegnati in diverse discipline olimpiche.

Il calendario degli incontri e gli obiettivi

Il club aquilano, forte della sua appartenenza alla Federazione internazionale degli sport educativi e di una partecipazione ininterrotta ai Giochi dal 2010, è stato inserito in un girone particolarmente impegnativo. L'esordio della squadra è fissato per martedì 14 luglio, quando affronterà la Spagna. Il giorno successivo, gli atleti aquilani si misureranno con il Cile, prima di concludere la fase a gironi con la sfida contro il Belgio. L'obiettivo primario della spedizione è chiaro: conquistare l'accesso al challenge round, puntando al titolo finale. A sottolineare l'importanza dell'evento, la spedizione è patrocinata dalla Fondazione Carispaq e veicolerà anche i loghi de L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, un'ulteriore vetrina per la città.

La rosa e i prossimi impegni del club

La squadra che scenderà in campo a Budapest è composta da un gruppo di giovani talenti: Federico Cabas, Daniele Petronio, Giovanni Ciccarelli, Riccardo Rivera, Alessandro Casilli, Andrea Ricci, Riccardo Colucci, Gianmarco Taliani, Filippo Paoletti, Davide Camilli, Antonio Pietrovito e Piero Giulio Di Marzio. Per il Nuovo Basket Aquilano, questa partecipazione internazionale rappresenta un significativo banco di prova e un ulteriore appuntamento di prestigio prima dell'avvio della nuova stagione agonistica. Il club si appresta infatti a disputare, per il quarto anno consecutivo, il campionato di Serie B Interregionale, confermando la sua presenza ai vertici del basket giovanile e dilettantistico.

Oltre all'impegno ungherese, il calendario del Nuovo Basket Aquilano prevede altri importanti eventi. A fine agosto, la società sarà presente al torneo nazionale Under 11 di Trieste, un'occasione per far crescere le nuove generazioni di cestisti. Successivamente, a settembre, la città de L'Aquila avrà l'onore di ospitare l'11ª edizione del Trofeo internazionale degli Angeli, un evento che ogni anno richiama squadre da diverse nazioni. Il PalaAngeli, impianto simbolo per il club, si conferma così un punto di riferimento non solo per le attività della squadra, ma anche come fulcro di importanti manifestazioni sportive che contribuiscono alla crescita e alla visibilità del territorio aquilano.