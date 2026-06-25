Il Foro Italico di Roma ha recentemente vissuto una straordinaria trasformazione, ponendo il basket al centro della scena. Il Centrale, storico campo da tennis della Capitale, è stato convertito in una moderna arena dedicata alla pallacanestro in sole 48 ore, nell'ambito del progetto Sport Illumina. Questa rapida riconfigurazione non solo ha ospitato un evento speciale, ma ha anche offerto una prospettiva innovativa per l'utilizzo futuro di uno degli impianti più iconici della città, dimostrando la sua eccezionale versatilità e capacità di adattamento a diverse discipline sportive.

La visione strategica per il Foro Italico

Questa significativa iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei vertici di Sport e Salute: il presidente Marco Mezzaroma e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris. Mezzaroma ha enfatizzato come l'evoluzione del Centrale, attraverso questa profonda trasformazione strutturale, rappresenti un passaggio strategico fondamentale. L'obiettivo è rendere il Foro Italico un complesso sportivo sempre più moderno, attrattivo e dinamico, capace di accogliere una vasta gamma di eventi sportivi e di intrattenimento non solo occasionalmente, ma durante l'intero arco dell'anno. "È una visione che guarda con determinazione al futuro dello sport e, più in generale, al ruolo di Roma come polo di eccellenza per grandi manifestazioni", ha dichiarato il presidente, sottolineando l'importanza di questa direzione per la città.

Diego Nepi Molineris ha ulteriormente rafforzato il concetto di flessibilità e innovazione. "In appena due giorni, abbiamo compiuto un'impresa notevole: trasformare un campo da tennis in una funzionale arena di basket. Questo è la prova tangibile della flessibilità e della vocazione internazionale che caratterizzano questo impianto unico. Il Foro Italico non si limita a osservare il progresso; al contrario, ambisce a essere il luogo privilegiato in cui il cambiamento e l'innovazione prendono forma e si concretizzano", ha affermato l'amministratore delegato, evidenziando la proattività del complesso.

Il rilancio del basket nella Capitale

L'evento si inserisce in un più ampio e ambizioso percorso volto al rilancio del basket nella Capitale.

L'obiettivo primario è quello di riportare una grande e rinnovata attenzione su questa disciplina sportiva, coinvolgendo appassionati e nuove generazioni. Parallelamente, l'iniziativa mira a preparare e accompagnare Roma verso l'organizzazione di nuove e stimolanti sfide sportive di livello internazionale, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo globale e offrendo opportunità uniche per la crescita del movimento cestistico locale.

Investimenti e prospettive future

La trasformazione del Centrale del Foro Italico è parte integrante di una più vasta e significativa iniziativa promossa da Sport e Salute. Questo progetto complessivo prevede un investimento considerevole destinato alla copertura e alla riqualificazione completa dell'impianto.

La finalità è chiara: trasformare l'intera area in un polo polifunzionale all'avanguardia, capace di ospitare un'ampia varietà di eventi internazionali per gran parte dell'anno. Questa visione strategica mira a massimizzare l'utilizzo delle strutture, rendendole un punto di riferimento costante per lo sport e la cultura a livello globale, e garantendo un ritorno significativo in termini di prestigio e attrattività per la città di Roma.