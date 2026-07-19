Il centrocampista francese Adrien Rabiot ha ufficialmente confermato la sua intenzione di ripartire dal Milan, delineando un futuro che lo vedrà presto dialogare con il nuovo allenatore, Ruben Amorim. La dichiarazione, rilasciata a DAZN al termine della partita valida per il terzo posto ai Mondiali, sottolinea come il giocatore sia ora concentrato sulle meritate vacanze, ma con la chiara prospettiva di affrontare le questioni contrattuali e tecniche al suo rientro. Rabiot ha infatti precisato di non aver ancora avuto contatti diretti con il tecnico portoghese, preferendo mantenere la massima tranquillità durante il periodo di impegni internazionali.

Le prospettive di Rabiot in rossonero

“Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente”: queste le parole esplicite di Adrien Rabiot, che ha così dissipato molti dei dubbi sul suo futuro. Il centrocampista ha ribadito la necessità di un periodo di riposo, fondamentale per recuperare le energie dopo una stagione intensa e un Mondiale dispendioso. “Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile”, ha aggiunto, evidenziando il desiderio di godere appieno della pausa prima di tuffarsi nuovamente negli impegni calcistici con il club rossonero.

Il contesto del Milan e il legame con Allegri

L’addio di Massimiliano Allegri dalla panchina del Milan aveva inevitabilmente sollevato interrogativi sulla permanenza di Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, ha sempre avuto un rapporto molto forte con l'ex tecnico, un legame che andava oltre il semplice ambito professionale. Questa vicinanza aveva alimentato speculazioni su una possibile partenza del giocatore in seguito al cambio di guida tecnica. Tuttavia, la situazione contrattuale di Rabiot è chiara: il suo contratto con il club rossonero è valido fino al 2028, un elemento di stabilità che ora sembra prevalere. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli e chiarire ogni aspetto legato alla sua permanenza, ma le dichiarazioni del giocatore indicano una forte volontà di proseguire l'esperienza milanista.

Il futuro e le dinamiche di mercato

La decisione di Rabiot di posticipare qualsiasi contatto con Ruben Amorim fino alla conclusione del Mondiale è stata dettata dalla volontà di mantenere una concentrazione totale sul torneo, evitando distrazioni esterne. Questa scelta riflette la sua professionalità e l'impegno verso la nazionale. All'interno del club, il giocatore è considerato una parte centrale del progetto tecnico, un aspetto che rafforza ulteriormente la sua permanenza a Milano. Inoltre, le dinamiche del mercato attuale sembrano giocare a favore del Milan. Nonostante l'interesse di altre squadre, come il Napoli, che ha visto l'arrivo di Allegri come nuovo allenatore, la possibilità di procedere a nuovi acquisti in mediana è vincolata alla cessione di giocatori come Anguissa. Questa situazione rende, al momento, la permanenza di Adrien Rabiot nel capoluogo lombardo l'opzione più probabile e concreta per il suo futuro professionale.