Il commissario tecnico della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha ottenuto una significativa riduzione della squalifica che gli era stata inizialmente imposta. La sanzione, che prevedeva due partite di stop, è stata infatti dimezzata a una sola gara. Questa decisione giunge a seguito delle sue dichiarazioni critiche espresse nei confronti dell’arbitro dopo l’intensa partita disputata contro la Nuova Zelanda. La sentenza è stata emessa da un panel indipendente, che si è riunito nella città di Perth per valutare il caso con la massima attenzione.

Il procedimento disciplinare e la riduzione della sanzione

Quesada si è presentato davanti al panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare avviato da World Rugby, l’organo di governo mondiale del rugby. L'accusa iniziale, formulata da World Rugby, proponeva una squalifica di due partite per le sue dichiarazioni rilasciate nel post-match, considerate lesive dell'immagine arbitrale. Dopo un’attenta e approfondita valutazione delle memorie scritte e delle argomentazioni orali presentate dal tecnico argentino e dai suoi legali, il panel ha deliberato la riduzione della sanzione. È stato ritenuto che le circostanze attenuanti e le spiegazioni fornite fossero sufficienti a giustificare tale mitigazione della pena, riconoscendo un contesto di forte emozione al momento dei fatti.

Le scuse pubbliche e il rispetto per l’arbitro

Il tecnico argentino ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso il suo rammarico: “Le mie dichiarazioni sono state fatte nell’emozione del momento, quando i miei pensieri erano rivolti esclusivamente ai miei giocatori e al profondo rammarico che stavano provando dopo un match estremamente intenso. Questo, sebbene spieghi la mia reazione, non la giustifica pienamente”. Quesada ha poi aggiunto un importante chiarimento: “Mi sono scusato privatamente con Luc Ramos e desidero farlo ora pubblicamente: è un arbitro che merita pienamente di dirigere a questo livello e nutro il massimo rispetto per lui, così come per tutti gli ufficiali di gara”.

Ha inoltre sottolineato come le discussioni relative all’arbitraggio dovrebbero svolgersi in sedi appropriate e non essere rese pubbliche. Il commissario tecnico ha infine evidenziato l’importanza delle parole di allenatori e giocatori, le quali “possono involontariamente contribuire a critiche o abusi nei confronti degli arbitri, in particolare sui social media, e mi dispiace profondamente se le mie dichiarazioni hanno avuto un ruolo in questo. Nella mia lunga carriera, sia come giocatore che come allenatore, ho sempre cercato di rappresentare i valori fondamentali del nostro sport con rispetto, integrità e umiltà, e resto pienamente impegnato a mantenere questo impegno”.

Conseguenze immediate della decisione

La squalifica, ora ridotta a una singola partita, ha un effetto immediato sul calendario della nazionale. Di conseguenza, il commissario tecnico Gonzalo Quesada non potrà essere presente in panchina per il prossimo incontro. Nello specifico, Quesada salterà il match contro l’Australia, che rappresenta il terzo e ultimo impegno dell’Italia nella finestra estiva del Nations Championship. L'assenza del CT sarà un fattore da considerare per la squadra in questa importante sfida, che vedrà gli Azzurri affrontare un avversario di alto livello senza la guida diretta del proprio allenatore.

Il contesto della decisione internazionale

Secondo quanto emerso dal comunicato ufficiale diffuso da World Rugby, il panel disciplinare ha attentamente preso in considerazione tutte le memorie presentate sia da Quesada e dai suoi rappresentanti legali, sia quelle fornite dalla federazione internazionale stessa.

Il comitato giudicante, composto da esperti di diverse nazionalità – Jennifer Donovan (Irlanda), Wang Shao‑Ing (Singapore) e Valeriu Toma (Romania) – ha stabilito che la soglia per configurare una condotta scorretta era effettivamente stata superata dalle dichiarazioni del CT. Tuttavia, ha ritenuto che una sanzione ridotta, accompagnata dalle scuse pubbliche del tecnico e da un formale avvertimento sul suo comportamento futuro, fosse la misura più adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti e alle attenuanti riconosciute, in linea con i principi di giustizia sportiva internazionale.