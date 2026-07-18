Il 18 luglio, la PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut, ospiterà il 2026 U.S. Classic, un evento di rilievo nel calendario della ginnastica artistica. Questa competizione vedrà in gara ginnaste junior e senior, tappa cruciale per molte. La giornata sarà intensa, con sessioni pomeridiane e serali.

Programma e Aggiornamenti

La competizione inizierà alle 14:00 ET con la sessione dedicata alle ginnaste junior, un'occasione per ammirare le future stelle della disciplina. Successivamente, alle 19:00 ET, si svolgerà la sessione senior, con le atlete più esperte e titolate.

Per tutta la durata dell'evento, saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale, risultati, punteggi e i momenti salienti delle esibizioni.

Modalità di Visione

Per seguire l'U.S. Classic, sono previste diverse opzioni. La sessione delle ginnaste junior sarà trasmessa gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di USAG, accessibile a livello globale. Per la sessione senior, gli spettatori negli Stati Uniti potranno sintonizzarsi su NBCSN o utilizzare la piattaforma a pagamento Peacock. Il pubblico internazionale potrà invece seguire la competizione senior tramite un feed live gratuito su YouTube, garantendo una copertura mondiale.

L'Importanza per Qualificazioni e Selezione

L'U.S. Classic riveste un'importanza strategica, essendo una delle tappe fondamentali del circuito di qualificazione per i campionati nazionali e per la selezione ai Giochi Olimpici.

Ogni performance è cruciale, poiché le ginnaste devono dimostrare abilità e consistenza sotto pressione. L'evento è attentamente monitorato per individuare talenti emergenti e per valutare le atlete affermate, influenzando il loro percorso verso le competizioni maggiori.