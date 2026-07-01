La sfida tra Caty McNally ed Elena Rybakina, valida per il secondo turno del singolare femminile di Wimbledon, si svolgerà giovedì 2 luglio. L'incontro è in programma alle ore 10:00 sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. In palio c'è l'accesso ai sedicesimi di finale del torneo londinese.

La partita vedrà contrapposti la potenza e l'esperienza di Elena Rybakina, campionessa nel 2022 e temibile avversaria sull'erba, e la completezza tecnica di Caty McNally, abile nel variare il gioco e nelle discese a rete. Per la kazaka è un'opportunità per confermare il suo status, per l'americana la classica occasione di un 'upset' di lusso.

Rybakina favorita, McNally cerca il colpaccio

Le quote internazionali indicano Elena Rybakina come netta favorita. 10Bet propone il suo successo a 1.17, mentre una vittoria di Caty McNally è quotata a 4.50. Su Betfair, Rybakina è a 1.20 e McNally a 4.50. Questi valori riflettono il divario nel ranking e l'affinità di Rybakina con l'erba, dove servizio e colpi piatti diventano armi decisive. Un successo di McNally sarebbe una delle sorprese del torneo. Si prevede una vittoria di Elena Rybakina, probabilmente in due set, sebbene McNally possa strappare un parziale con il suo gioco vario.

Analisi del primo turno: potenza e incostanza per Rybakina

Il primo turno ha mostrato un quadro chiaro delle due giocatrici.

Elena Rybakina ha superato Lois Boisson in tre set (6-4, 1-6, 6-3) con un servizio efficace (79% dei punti vinti con la prima) e 6 ace. Tuttavia, ha mostrato incostanza con 35 errori non forzati e solo 2 break convertiti su 10 tentativi.

McNally solida, ma con un'arma in più a rete

Caty McNally ha battuto Gabriela Ruse Elena in due set (7-5, 6-3) con una prestazione solida. Ha servito con il 71% di prime e ha dominato a rete, vincendo 14 dei 15 punti giocati (93%). Con soli 13 errori non forzati, ha dimostrato un equilibrio che potrebbe mettere in difficoltà Rybakina.

Ranking e precedenti: un divario siderale

Il ranking WTA evidenzia il divario: Elena Rybakina è numero 2 del mondo con 8143 punti, stabilmente nell'élite.

Caty McNally occupa la posizione numero 50 con 1136 punti. La sfida rappresenta per McNally l'opportunità di misurarsi con il vertice e guadagnare punti preziosi. Non risultano precedenti ufficiali tra le due giocatrici.

La partita si prospetta come un classico Davide contro Golia, ma con variabili tattiche. La capacità di McNally di utilizzare lo slice e le discese a rete potrebbe essere la chiave. D'altro canto, se Rybakina troverà continuità con il servizio, per McNally sarà difficile imporre il proprio tennis.