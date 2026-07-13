Jannik Sinner ha celebrato il suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon con un misto di emozione e profonda gratitudine. All'indomani della storica vittoria sull'erba londinese, il numero uno del mondo ha espresso sui social il suo entusiasmo, dedicando un sentito ringraziamento al team che lo ha accompagnato in questo percorso straordinario. "Sangue, sudore e lacrime (di gioia)! Questo team mi sprona, mi mette continuamente alla prova e non mi delude mai. Non sarei qui senza di voi. Non riesco a credere che ci siamo riusciti di nuovo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile!

Ci vediamo l'anno prossimo Wimbledon", ha scritto Sinner, condividendo diverse immagini del successo ai Championships, inclusa una significativa foto con tutto il suo staff.

La finale ha visto Sinner imporsi sul tedesco Alexander Zverev in quattro set, al culmine di una sfida combattuta che ha messo in risalto l'altissimo livello di entrambi i tennisti. "Congratulazioni Sascha per il tuo straordinario torneo. È stata una grande battaglia ieri, mi hai spinto al limite", ha aggiunto Sinner, riconoscendo con sportività il valore dell'avversario e l'intensità dell'incontro.

Le emozioni del campione e i ringraziamenti

Subito dopo il punto decisivo, Sinner si è lasciato cadere sull'erba del centrale di Wimbledon, visibilmente commosso, con le mani sugli occhi.

Dopo qualche istante, il campione è salito in tribuna per abbracciare prima il suo team, poi i genitori e la fidanzata, sottolineando l'importanza del sostegno delle persone a lui più vicine. "Non c'è posto più speciale dove giocare", ha dichiarato il numero uno del mondo dopo aver ricevuto il trofeo, aggiungendo: "Le emozioni ti assalgono. Sono contentissimo per la vittoria, ma anche per il livello di tennis che entrambi abbiamo saputo mettere in campo".

Durante la premiazione, Zverev ha scherzato con Sinner, dopo aver incassato la decima sconfitta consecutiva contro l'italiano: "Non mi piaci più Jannik. Mi hai battuto troppe volte. Ma ancora una volta hai dimostrato perché sei il giocatore più forte del mondo".

Sinner ha poi rivolto un pensiero al pubblico, che "mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa trovare", e ai raccattapalle, "per tutto quello che fanno. Ci rendete la vita più semplice sul campo".

La conferma di un talento in crescita

Questo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon rappresenta una chiara conferma della crescita e della maturità raggiunta da Sinner, capace di gestire la pressione e le aspettative legate al suo status di numero uno del mondo. La finale contro Zverev, definita dallo stesso Sinner "di altissimo livello", ha evidenziato la sua abilità nel mantenere lucidità e determinazione nei momenti cruciali. Il campione altoatesino ha inoltre voluto ricordare il percorso dell'avversario, sottolineando come la rivalità tra i due contribuisca ad elevare ulteriormente lo standard del tennis internazionale.

Il successo di Sinner sull'erba londinese si inserisce in una stagione già ricca di soddisfazioni e ribadisce il ruolo fondamentale del suo team, al quale il tennista ha dedicato parole di sincera riconoscenza. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di nuove ed emozionanti sfide sui campi di Wimbledon.