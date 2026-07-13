Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il dirigente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha fornito importanti aggiornamenti sul mercato estivo della squadra. Due le notizie principali: il mancato arrivo di Marco Palestra e lo stop definitivo per Anan Khalaili, a causa di problemi legati alle visite mediche.

Il caso Marco Palestra: un ripensamento inatteso

Marotta ha chiarito la situazione relativa a Marco Palestra, spiegando che il mancato trasferimento è stato "frutto di un ripensamento del giocatore, che legittimamente è venuto meno a un impegno verbale preso il mese precedente".

Il dirigente ha sottolineato come l'agente del calciatore avrebbe potuto avere "un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore". Nonostante l'accordo verbale, Palestra ha infine "scelto questa strada", optando per un campionato in cui l'Inter non si è sentita competitiva. La società nerazzurra ha dunque dovuto "arrendersi" di fronte a questa decisione.

Anan Khalaili: stop definitivo per inidoneità medica

Un'altra operazione di mercato che non andrà a buon fine riguarda Anan Khalaili. Marotta ha annunciato che il giocatore "non ha superato le visite mediche con l’Inter" e, di conseguenza, la società "non può tesserarlo". Nonostante le negoziazioni per l'acquisizione fossero state avviate, il verdetto del CONI è stato chiaro: il giocatore non ha ottenuto l'idoneità sportiva.

Il dirigente ha ribadito l'importanza della legislazione italiana in materia di tutela della salute: "In Italia c’è una legge sulla tutela della salute molto severa e dobbiamo attenerci a questa situazione".

Il rigoroso protocollo sanitario italiano

Il trasferimento di Khalaili è dunque definitivamente saltato a causa del mancato rilascio dell’idoneità sportiva da parte del CONI, un requisito indispensabile per il tesseramento di qualsiasi atleta in Italia. Durante gli accertamenti clinici, previsti dal rigido protocollo sanitario italiano, sono emerse delle criticità che hanno impedito il via libera formale. Senza questa certificazione, l'Inter non ha potuto procedere né con la firma del contratto né con il tesseramento del giocatore.

Il sistema italiano di idoneità sportiva è riconosciuto come uno dei più severi a livello mondiale. Ogni atleta, infatti, deve sottoporsi a una serie di visite approfondite presso centri di medicina dello sport accreditati. Queste includono esami specifici come l'ecocardiogramma e la prova da sforzo massimale, fondamentali per escludere qualsiasi potenziale rischio per la salute dell'atleta. Sebbene tale procedura possa talvolta rallentare o bloccare trattative di mercato, essa garantisce una tutela superiore: la responsabilità per eventuali rischi non ricade sul singolo club o sull'atleta, ma è mediata da una legge dello Stato che pone la salute dell'atleta al primo posto.