Il cemento di Washington si prepara a ospitare un confronto intrigante per gli ottavi di finale del torneo WTA. Polina Kudermetova, numero 108 del mondo, sfida la top ten Elina Svitolina in un match in programma giovedì 30 luglio. L'incontro mette in palio un posto nei quarti di finale del prestigioso appuntamento statunitense. Per Svitolina, rappresenta un'opportunità per consolidare il suo status e ritrovare il ritmo. Per Kudermetova, è la chance di firmare un'impresa contro un'avversaria di caratura superiore e di dare una svolta alla sua stagione su una superficie rapida che potrebbe esaltare i suoi colpi.

Svitolina favorita, Kudermetova cerca il colpaccio

Le agenzie di scommesse hanno le idee chiare sulla favorita. La vittoria di Elina Svitolina è quotata a 1.22, una valutazione che riflette un'altissima probabilità di successo. Al contrario, un'eventuale affermazione di Polina Kudermetova è considerata un exploit, con una quota che oscilla tra 4.00 e 4.20. Questa disparità è giustificata dalla differenza di ranking, esperienza e blasone tra l'ucraina, stabilmente ai vertici, e la russa, ancora alla ricerca della consacrazione nel circuito maggiore. Il pronostico pende dalla parte di Svitolina, la cui solidità da fondo campo e l'abitudine a giocare match di questo livello la rendono la candidata principale per il passaggio del turno.

Analisi delle condizioni

Polina Kudermetova arriva a questo appuntamento dopo aver superato Cristina Bucsa in tre set (5-7, 7-6, 6-0). Questa vittoria, ottenuta in rimonta, dimostra carattere, ma le statistiche sottostanti evidenziano criticità. I 10 doppi falli commessi e una percentuale di prime di servizio in campo di appena il 50% sono dati allarmanti. Se da un lato ha vinto il 64% di punti con la prima, la bassa efficacia sulla seconda (53%) e la tendenza a sbagliare la battuta potrebbero diventare un fattore decisivo contro un'abile ribattitrice come Svitolina. Ha convertito 6 delle 19 palle break, ma ha anche concesso molto, salvando solo 6 break point su 10. La sua vittoria è stata costruita sulla resilienza e sulla capacità di alzare il livello nei momenti chiave.

Dall'altra parte della rete, Elina Svitolina è reduce da una deludente eliminazione al primo turno di Wimbledon. Sebbene la partita si sia giocata sull'erba, i suoi numeri destano preoccupazione. Con solo 1 ace e 4 doppi falli, anche Svitolina ha mostrato vulnerabilità al servizio, con una percentuale di prime del 49% e una resa sulla seconda palla di appena il 33%. Il rapporto tra vincitori (12) ed errori non forzati (23) è un altro indicatore di una prestazione sottotono. Ha faticato a tenere i propri turni di battuta, vincendone solo il 40%, e ha convertito 3 palle break su 6. Questi dati suggeriscono che l'ucraina non sta attraversando il suo momento di forma migliore, ma il ritorno sul cemento, sua superficie prediletta, potrebbe aiutarla a ritrovare le certezze smarrite e a imporre un ritmo di gioco più consono al suo talento.

Ranking e precedenti

Il divario tra le due giocatrici è evidente osservando la classifica mondiale WTA. Elina Svitolina occupa la posizione numero 10, con 4351 punti. Polina Kudermetova, invece, si trova alla posizione numero 108 con 708 punti, e il suo recente andamento è in discesa. Questa differenza di quasi 100 posizioni definisce il peso specifico delle aspettative: Svitolina gioca per vincere il torneo, Kudermetova per stupire e guadagnare punti preziosi. Non risultano precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra le due tenniste, il che rende questa sfida un inedito assoluto. L'assenza di un confronto diretto aggiunge un elemento di incertezza. Svitolina dovrà fare affidamento sulla sua superiorità tecnica e mentale, mentre Kudermetova potrà giocare con la mente più libera, senza nulla da perdere e con la motivazione di chi affronta per la prima volta un'avversaria di tale calibro.

L'esito del match dipenderà molto dalla capacità di Svitolina di ritrovare la sua versione migliore e di non sottovalutare un'avversaria che ha già dimostrato di sapersi adattare alle condizioni di gioco di Washington.