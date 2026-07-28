Marianna Puolo, madre di Roberto Mancini, ha espresso con profonda emozione e palpabile soddisfazione il suo pensiero riguardo al ritorno del figlio alla guida della Nazionale italiana. Raggiunta telefonicamente nella sua casa di Jesi, ha condiviso apertamente la sua gioia: “Sono molto contenta. È meglio anche perché torna vicino a noi, l’anno scorso è stato un anno terribile, con la guerra da quelle parti”. Questa affermazione sottolinea il sollievo per la vicinanza ritrovata e la fine di un periodo percepito come difficile e preoccupante. Marianna ha inoltre anticipato che, pur non avendo ancora avuto modo di parlare direttamente con Roberto, era certa che il confronto sarebbe avvenuto “in giornata”.

Il rientro di Mancini sulla panchina azzurra, che segue le sue dimissioni dall’incarico all’Al Sadd dopo aver conquistato il titolo in Qatar, rappresenta per Marianna non solo una gioia personale ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera regione delle Marche. “Nelle Marche Roberto è molto apprezzato”, ha osservato, evidenziando il forte legame del figlio con il territorio d'origine. La madre si è detta convinta che Roberto affronterà questa nuova avventura con la consueta dedizione e professionalità. “Come sempre, con la serietà che lo contraddistingue. È una persona seria: quello che dice e quello che può fare, lo fa sicuramente”, ha affermato, ponendo l'accento sull'integrità del figlio e sulla sua capacità di mantenere gli impegni.

Ha inoltre rimarcato l’importanza cruciale di poter contare “sulle persone giuste” per costruire e portare avanti un progetto sportivo vincente e duraturo per la Nazionale.

La passione radicata e il futuro dei giovani talenti

Da sempre appassionata e attenta osservatrice del mondo del calcio, Marianna Puolo ha seguito con partecipazione ogni fase della carriera del figlio. Per lei, la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti rappresentano uno dei pilastri fondamentali per il futuro e il successo della Nazionale. Ricordando con affetto l'infanzia di Roberto, ha descritto la sua innata e precoce dedizione al gioco: “Anche quando giocava da ragazzino dava tutto, ce l’aveva nel sangue”. Ha inoltre voluto sottolineare il ruolo insostituibile del padre, Aldo, che “lo ha sempre seguito e accompagnato ovunque, è stato straordinario con lui”, fornendo un supporto costante e determinante nella sua formazione calcistica e umana.

L'auspicio di un nuovo trionfo azzurro

Il ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana apre un nuovo capitolo, alimentando le speranze di un intero Paese per futuri successi. Marianna ha espresso un desiderio profondo, che trascende il suo ruolo di madre e si fonde con quello di tifosa: “Speriamo che possa arrivare un altro grande trionfo. Io lo vorrei tanto”. Questo auspicio riflette l'attesa e la fiducia riposte nel figlio per la conquista di nuove e prestigiose vittorie. Al momento del loro prossimo colloquio, ha concluso, il suo messaggio per Roberto sarà semplice ma carico di affetto e incoraggiamento: “gli farà semplicemente un in bocca al lupo”, un augurio sincero per questa rinnovata e stimolante avventura sulla panchina azzurra.