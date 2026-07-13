Importanti cambiamenti scuotono il circuito ATP dopo la conclusione di Wimbledon. Tre tra i primi venti giocatori del ranking mondiale, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Jiri Lehecka, hanno annunciato la fine delle rispettive collaborazioni tecniche, in una fase cruciale che precede la stagione sul cemento americano. Queste decisioni segnano una svolta significativa nelle loro carriere, dettata dalla ricerca di nuovi stimoli e risultati.

Il numero nove del mondo, Daniil Medvedev, ha posto fine alla sua collaborazione con Thomas Johansson, durata quasi un anno.

Questa partnership era iniziata in seguito alla separazione da Gilles Cervara, avvenuta dopo l'US Open della stagione precedente. Medvedev ha espresso pubblicamente la sua gratitudine tramite i social media, affermando: “Thank you @tompatennis for the great work. It’s been a pleasure working with you and I appreciate all you have done.”

Sotto la guida di Johansson, il tennista russo ha ottenuto successi significativi, aggiudicandosi i titoli ad Almaty, Brisbane e Dubai, oltre a raggiungere la finale a Indian Wells e le semifinali a Roma. Nonostante questi trionfi, il bilancio nei tornei del Grande Slam è rimasto al di sotto delle aspettative, con sette vittorie e sette sconfitte dall'inizio del 2025 e un quarto turno agli Australian Open come miglior risultato.

Anche Johansson ha confermato la decisione, dichiarando: “After almost one year working together, Daniil and I have decided to part ways. I want to thank Daniil for his trust and his hard work during this time and I wish him and his team all the best for the future.”

Cambiamenti anche per Auger-Aliassime e Lehecka

Anche Felix Auger-Aliassime ha optato per un cambiamento, interrompendo la sua lunga collaborazione con Frédéric Fontang. Similmente, Jiri Lehecka ha salutato il suo storico allenatore, Michal Navratil. Lehecka ha condiviso un toccante messaggio sui social media, riflettendo sul loro percorso: “When I look back, I see eight years filled with hard work, sacrifices, victories, and defeats.

Every single one of them had its purpose,” ha scritto. Ha poi aggiunto: “Thank you, Michal, for being such an important part of this journey. For your support, honesty, toughness, and for believing in me, especially during the moments when things weren’t easy. Our journey together ends here. I’m truly grateful for everything we’ve built together.” Il tennista ceco, attualmente al quattordicesimo posto nel ranking, ha avuto una stagione notevole, raggiungendo la sua prima finale Masters 1000 a Miami e registrando un bilancio di venti vittorie e dodici sconfitte.

La ricerca di nuovi stimoli per la stagione sul cemento

La decisione di Medvedev di separarsi da Johansson segue l'eliminazione al terzo turno di Wimbledon e la constatazione che i risultati nei tornei del Grande Slam non hanno soddisfatto le aspettative, nonostante i successi ottenuti in altri tornei su cemento.

Il tennista russo è ora alla ricerca di un nuovo impulso strategico in vista della prossima stagione americana, una superficie dove il suo gioco si esprime tradizionalmente al meglio. Analogamente, per Lehecka e Auger-Aliassime, il cambio di guida tecnica appare motivato dalla necessità di trovare nuovi stimoli e di ottimizzare le prestazioni in vista dei prossimi impegni nel circuito.