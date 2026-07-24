Tadej Pogacar ha scolpito il suo nome nella storia del Tour de France, conquistando l'iconica Alpe d'Huez nella tappa regina della corsa. Il ciclista sloveno ha tagliato il traguardo in solitaria, al culmine di una prestazione dominante che gli ha permesso di frantumare il record di ascesa detenuto dal leggendario Marco Pantani.

La frazione odierna, caratterizzata da un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, ha visto Pogacar sferrare l'attacco decisivo sulle rampe più impegnative dell'Alpe d'Huez. Lo sloveno ha progressivamente staccato tutti i suoi avversari diretti, mantenendo un vantaggio costante e incrementandolo con forza negli ultimi chilometri.

Con questa vittoria, Pogacar non solo consolida in modo significativo la sua posizione nella classifica generale, ma entra di diritto nella leggenda del ciclismo francese grazie al nuovo primato stabilito sulla salita simbolo del Tour.

Un'impresa che riscrive la storia del ciclismo

Pogacar ha completato la celebre ascesa in un tempo nettamente inferiore rispetto a quello fatto registrare da Marco Pantani nel 1995, stabilendo così un nuovo e impressionante riferimento per tutti gli scalatori futuri. "Sapevo che sarebbe stata una giornata dura, ma ho dato tutto e sono felice di aver raggiunto questo risultato", ha dichiarato un raggiante Pogacar al termine della tappa. Il suo attacco è arrivato nel tratto più impegnativo, dove ha saputo resistere con determinazione agli ultimi e vani tentativi di rimonta da parte degli avversari.

La prestazione dello sloveno è stata accolta con un entusiasmo travolgente dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che hanno unanimemente sottolineato la qualità, la potenza e la determinazione mostrate durante l'intera scalata. L'Alpe d'Huez, teatro di alcune delle imprese più memorabili e leggendarie del ciclismo mondiale, ha così visto un nuovo e indiscusso protagonista scrivere un capitolo indimenticabile della sua ricca storia.

Il valore strategico della vittoria e il contesto della tappa

La tappa dell'Alpe d'Huez era considerata uno degli appuntamenti più attesi e cruciali di questa edizione del Tour de France. Pogacar ha saputo gestire le proprie energie in maniera impeccabile, scegliendo il momento più opportuno per sferrare l'attacco decisivo e mantenendo un ritmo assolutamente insostenibile per gli altri favoriti alla vittoria finale.

La sua affermazione rafforza ulteriormente la sua candidatura alla maglia gialla e conferma, ancora una volta, la sua straordinaria abilità nelle tappe di alta montagna, dove ha già dimostrato in passato di essere tra i migliori al mondo.

La performance di Pogacar sull'Alpe d'Huez sarà ricordata come una delle più eclatanti degli ultimi anni, sia per il profondo valore simbolico della salita sia per il modo in cui è riuscito a superare un record che, fino a oggi, sembrava quasi imbattibile. Il Tour de France continua così a regalare emozioni intense e a scrivere nuove, avvincenti storie di sport, coraggio e pura determinazione.