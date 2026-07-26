Il dibattito sulla possibile nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale italiana si arricchisce di un nuovo, significativo intervento. La polemica, scaturita dalla sua collaborazione come testimonial per un'agenzia di scommesse russa, ha visto scendere in campo il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che ha espresso la sua posizione in un contatto telefonico. Vannacci ha categoricamente affermato che la sponsorizzazione in questione non dovrebbe rappresentare un ostacolo alla valutazione di Pirlo per l'incarico, sottolineando come «cultura, arte e sport debbano restare fuori da politica e relazioni internazionali».

Questa dichiarazione mira a liquidare le controversie legate agli sponsor russi, richiamando l'attenzione sui criteri di valutazione.

Secondo il generale, infatti, la questione etica sollevata non sarebbe pertinente. «Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo», ha dichiarato, evidenziando che i parametri fondamentali per un ruolo di tale importanza dovrebbero essere esclusivamente la competenza e le capacità professionali, «e certo non gli affari con agenzie varie». A conclusione del suo intervento, Vannacci ha voluto manifestare la sua piena solidarietà all'ex centrocampista, richiamando un precedente analogo: «Come feci con Buttafuoco a Venezia, dunque, a lui do la mia solidarietà».

Le reazioni e il fronte del Codacons

La questione della sponsorizzazione di Andrea Pirlo con una società di scommesse russa ha generato un'ampia eco, provocando forti reazioni non solo nell'opinione pubblica ma anche sul piano istituzionale e associativo. Tra i soggetti più attivi nel contestare la situazione vi è il Codacons, l'associazione per la difesa dei consumatori, che ha annunciato l'intenzione di presentare un esposto formale all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM). L'azione del Codacons si fonda sulla convinzione che la pubblicità veicolata da Pirlo violi in maniera esplicita il divieto stabilito dall'articolo 9 del Decreto Dignità (D.L. 87/2018).

Tale normativa, infatti, proibisce inequivocabilmente «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro».

L'associazione ha inoltre preannunciato un'ulteriore e significativa mossa legale: un ricorso al TAR del Lazio. L'obiettivo di questo ricorso sarebbe quello di bloccare preventivamente una eventuale nomina di Pirlo a commissario tecnico della Nazionale. Il Codacons ha motivato questa posizione definendo la situazione di Pirlo come incompatibile con l'assunzione di ruoli dirigenziali o di rappresentanza nel contesto del calcio italiano, data la natura della sua sponsorizzazione.

Il quadro normativo e le possibili conseguenze

Il Codacons ha ribadito con fermezza le motivazioni alla base del suo intervento, sottolineando l'importanza del quadro normativo vigente in Italia. La legislazione attuale, come già menzionato, vieta in modo perentorio la promozione, sia essa diretta o indiretta, di giochi e scommesse che prevedano vincite in denaro.

Questa chiara disposizione legislativa costituisce il pilastro su cui si basa l'esposto presentato all'AGCOM e le successive azioni legali prospettate dall'associazione.

Le conseguenze per i soggetti coinvolti, qualora l'esposto venisse accolto dalle autorità competenti, potrebbero essere significative. Andrea Pirlo, in qualità di testimonial, rischierebbe di essere sanzionato con una multa che ammonterebbe al venti per cento del valore complessivo della sponsorizzazione. È importante notare che tale sanzione verrebbe applicata in solido, coinvolgendo non solo il testimonial ma anche l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna, il committente della pubblicità stessa e i mezzi di diffusione che hanno veicolato il messaggio.

L'associazione ha infine confermato che, nel caso in cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) decidesse di formalizzare la nomina di Pirlo a commissario tecnico, il ricorso al TAR del Lazio sarebbe immediatamente attivato, basandosi sulla presunta incompatibilità della sua posizione con le normative vigenti in materia.