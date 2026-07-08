Nel consueto appuntamento con la rubrica Mailbag, l'attenzione si è concentrata su temi di grande attualità nel panorama IndyCar, in particolare sull'ipotetica scelta tra Christian Lundgaard e Rinus VeeKay per il prestigioso sedile numero 9 del team Chip Ganassi Racing. Marshall Pruett, analista esperto, ha offerto la sua prospettiva, delineando i punti di forza e debolezza di entrambi i piloti e indicando in VeeKay il profilo più idoneo per la scuderia.

Pruett ha evidenziato come, pur non potendo stabilire con certezza una superiorità di velocità di VeeKay rispetto a Lundgaard, il pilota olandese si distingua come un "pacchetto completo".

Questa valutazione è supportata in particolare dalle sue eccellenti prestazioni sugli ovali, un terreno dove Lundgaard deve ancora dimostrare piena padronanza. Entrambi i contendenti sono apprezzati per la loro abilità nel fornire un feedback tecnico preciso, ma le differenze cruciali emergono sul fronte della leadership e dell'attitudine al lavoro di squadra.

Leadership e spirito di squadra: il fattore decisivo

L'analisi di Pruett rivela che Lundgaard non ha mai assunto un ruolo di leader all'interno delle sue precedenti formazioni. Al contrario, VeeKay ha già dimostrato spiccate qualità di guida del gruppo, sia con il team Dale Coyne che con Juncos Hollinger. "VeeKay gode della reputazione di essere caloroso e motivante; è un vero motivatore, come confermato dai team Coyne e Juncos Hollinger", ha affermato Pruett.

Lundgaard, invece, viene descritto come un "artista solista" all'interno della struttura del team, una caratteristica che potrebbe non allinearsi con la filosofia di Ganassi, improntata su un forte spirito collettivo e sul lavoro di squadra.

Considerando la Indy 500, Pruett propende senza esitazioni per VeeKay. Per i circuiti stradali, Lundgaard potrebbe essere un'opzione valida. Tuttavia, la scelta definitiva ricadrebbe su VeeKay, descritto come un "uomo squadra" che ha dimostrato la sua competitività su ogni tipo di tracciato e che necessita solo di una vera opportunità per affermarsi pienamente.

Dinamiche tecniche e mercato piloti

Un altro aspetto tecnico affrontato riguarda le differenze di guidabilità tra le vetture equipaggiate con motori Chevrolet e quelle con propulsori Honda.

Pruett ha sottolineato che, dopo quindici stagioni di sviluppo, le divergenze tra i due costruttori sono ormai minime. Sebbene Honda sia nota per la sua maggiore facilitazione d'uso e Chevrolet per la sua potenza di picco, queste distinzioni si manifestano in modo significativo soprattutto in occasione della Indy 500, dove vengono investiti sforzi specifici per ottimizzare le prestazioni.

Infine, la discussione ha toccato la complessa situazione contrattuale di Nolan Siegel e la speculazione su un possibile buyout da parte di Arrow McLaren per fare spazio a Ryan Hunter-Reay. Pruett ha chiarito che il contratto di Siegel non prevede una tale clausola senza il suo esplicito consenso. Accettare un buyout, ha spiegato l'analista, potrebbe seriamente compromettere la sua carriera futura in IndyCar, rendendo difficile per lui trovare un nuovo ingaggio e finanziamenti.