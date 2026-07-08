Il duello per la vetta della classifica marcatori ai Mondiali si infiamma, con Lionel Messi e Kylian Mbappé protagonisti assoluti. L'argentino guida con otto reti, mentre il francese lo incalza a quota sette, rendendo la corsa alla Scarpa d'Oro sempre più avvincente.

Messi consolida il primato

Lionel Messi ha rafforzato la sua posizione di leader nella classifica marcatori, raggiungendo l'ottavo gol del torneo. La rete decisiva è arrivata al minuto ottantatré della partita contro l'Egitto, su assist di Gonzalo Montiel, contribuendo al pareggio per due a due dell'Argentina.

Questo gol ha esteso la sua impressionante serie a nove partite consecutive nei Mondiali con almeno una marcatura. Con un totale di ventuno gol in carriera ai Mondiali, Messi ha inoltre superato Mbappé nella classifica all-time dei migliori realizzatori della competizione.

Mbappé all'inseguimento

Nonostante il primato di Messi, Kylian Mbappé non demorde e mantiene vive le sue speranze di conquistare il titolo di capocannoniere. Con sette gol realizzati finora nel torneo, il fuoriclasse francese si posiziona al secondo posto, a una sola rete di distanza dal rivale argentino, promettendo un finale di competizione entusiasmante.

La sfida per la Scarpa d'Oro e i record storici

La competizione per la Scarpa d'Oro è estremamente serrata.

Messi guida con otto gol e un assist, mentre Mbappé e Erling Haaland lo seguono a quota sette. Il francese si distingue per aver fornito due assist nel torneo, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale. La lotta per il titolo di capocannoniere è dunque apertissima, con tre fuoriclasse in lizza.

Anche nella classifica storica dei marcatori dei Mondiali, il duello tra i due campioni è serrato. Messi si trova in testa con ventuno gol complessivi, seguito da Mbappé che ne ha realizzati diciannove. Il percorso di Mbappé include quattro reti nell'edizione del 2018, otto nel 2022 e le attuali sette nel 2026, dimostrando una costanza di rendimento eccezionale attraverso le edizioni del torneo.