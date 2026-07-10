Il mercato NBA di luglio vede Peyton Watson, ala dei Denver Nuggets e attualmente restricted free agent, al centro di intense trattative. Nonostante i Nuggets detengano il diritto di pareggiare qualsiasi offerta, l'opzione di una sign-and-trade rimane una possibilità concreta. I Los Angeles Lakers, inizialmente tra i principali pretendenti, si sarebbero ritirati dalla corsa a causa delle richieste economiche elevate avanzate dalla franchigia del Colorado.

I Nuggets, infatti, avrebbero richiesto un pacchetto di ritorno paragonabile a quello ottenuto dagli Utah Jazz per Walker Kessler.

Una condizione che i Lakers non sarebbero disposti a soddisfare, avendo già investito risorse significative proprio per Kessler. Questa situazione ha spinto la dirigenza gialloviola a defilarsi, lasciando i Los Angeles Clippers come i principali interessati a Watson.

I Clippers puntano su Watson e Mathurin

I Clippers, nonostante la situazione contrattuale di Kawhi Leonard sia ancora in fase di definizione, stanno lavorando attivamente per rafforzare il proprio roster in vista del futuro. L'obiettivo primario è l'acquisizione di Peyton Watson e il ritorno di Bennedict Mathurin, anch'egli restricted free agent. L'intenzione è costruire un nucleo giovane e promettente attorno a giocatori come Watson, Mathurin, Brandon Ingram, Darius Garland, Keaton Wagler, Kobe Sanders e Yanic Konan Niederhauser.

Tuttavia, il prezzo elevato fissato dai Nuggets potrebbe rappresentare un ostacolo significativo anche per i Clippers, mantenendo aperta la possibilità che Watson rimanga a Denver.

I Lakers virano su Kuminga, ma la distanza persiste

Con Peyton Watson apparentemente fuori portata, i Lakers avrebbero spostato le proprie attenzioni su Jonathan Kuminga. Tra le parti esisterebbe un interesse reciproco, ma anche in questo caso la distanza economica appare difficile da colmare. Kuminga ambirebbe a un contratto da circa 25 milioni di dollari a stagione, una cifra ben superiore all'offerta dei Lakers, che si attesterebbe sui 20 milioni complessivi per un biennio. La dirigenza di Los Angeles sta valutando attentamente l'investimento, soprattutto in relazione alla disponibilità di Kuminga ad accettare un ruolo più difensivo e meno centrale in attacco.

La strategia dei Nuggets per Watson

I Denver Nuggets si mostrano aperti a considerare offerte di sign-and-trade per Peyton Watson. La franchigia sta monitorando attentamente le proposte e non esclude la possibilità di trattenere il giocatore qualora le offerte non fossero ritenute soddisfacenti. Questa strategia conferma la volontà dei Nuggets di mantenere il controllo sulla situazione, in linea con la tendenza generale delle squadre NBA a valorizzare ali versatili e difensive nel corso del mercato estivo.