La sfida tra Anna Blinkova e Marta Kostyuk, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio. L'incontro si disputerà sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. In palio c'è l'accesso al turno successivo del terzo Slam stagionale.

Kostyuk favorita, Blinkova cerca il colpaccio

Le quote dei bookmaker delineano una chiara favorita: la vittoria di Marta Kostyuk è quotata a 1.10 su Betfair, mentre un successo di Anna Blinkova si attesta a 7.00. Questa disparità riflette la differenza di ranking, status e forma su erba, con l'ucraina nettamente avanti.

Analisi del primo turno: Kostyuk dominante, Blinkova in battaglia

I numeri del primo turno giustificano il pronostico. Marta Kostyuk ha travolto Nadia Podoroska con un doppio 6-1. La tennista ucraina ha messo a segno 6 ace, vincendo l'85% dei punti con la prima di servizio e mantenendo un saldo positivo tra vincenti (20) ed errori non forzati (13). Ha salvato entrambe le palle break concesse e vinto il 100% dei propri turni di servizio, percorrendo solo 715 metri in campo, a testimonianza di un match controllato.

Anna Blinkova, invece, ha superato Yuliia Starodubtseva in tre set (6-7, 6-4, 6-1) in un match più dispendioso. Il suo rapporto tra vincenti (28) ed errori non forzati (33) è negativo, e la sua efficacia con la seconda di servizio si è fermata al 39%.

Ha convertito 7 delle 11 palle break, ma ha percorso 1895 metri, evidenziando un notevole dispendio energetico.

Ranking e precedenti: un abisso tra le due

La classifica WTA accentua la differenza: Marta Kostyuk è numero 13 del mondo con 3156 punti, appartenente all'élite del circuito. Anna Blinkova occupa la posizione numero 114 con 675 punti. Nonostante una crescita di ranking per Blinkova, il divario di oltre cento posizioni sottolinea una differenza sostanziale in termini di potenza, esperienza e gestione della pressione.

La sfida si preannuncia con Kostyuk favorita per proseguire il cammino. Blinkova cercherà di sfruttare ogni occasione per rendere la partita più equilibrata, puntando a limitare gli errori e a capitalizzare le opportunità al servizio.