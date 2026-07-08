L'attesa è finita per Jasmine Paolini, che scende in campo oggi, mercoledì 8 luglio, per i quarti di finale del prestigioso torneo di Wimbledon 2026. L'azzurra affronterà Marta Kostyuk in una sfida cruciale che si preannuncia ricca di emozioni e significato. Il match si disputerà sul Campo Centrale, palcoscenico d'eccellenza per gli incontri più importanti del torneo londinese.

Orario del match e precedenti tra le tenniste

L'incontro tra Paolini e Kostyuk è fissato sul Campo Centrale e l'inizio è previsto intorno alle ore 13:30. Questo sarà il loro primo confronto assoluto sul campo principale del torneo, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla partita.

Analizzando i precedenti, Jasmine Paolini vanta un bilancio favorevole: l'azzurra è infatti avanti per due vittorie a una contro la tennista ucraina. L'ultimo incrocio tra le due risale al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati nel 2023, dove la tennista toscana si impose in due set, dimostrando già allora la sua superiorità in quell'occasione.

Dove seguire la diretta televisiva e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire la sfida tra Paolini e Kostyuk in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile sull'app Sky Go e sulla piattaforma NOW, garantendo una copertura completa dell'evento per tutti gli abbonati.

Il programma completo della giornata sul Campo Centrale

Secondo la programmazione ufficiale di Wimbledon, il match che vedrà protagoniste Marta Kostyuk e Jasmine Paolini aprirà la giornata sul Campo Centrale. L'inizio di questo atteso quarto di finale è previsto alle ore 14:30 ora locale. A seguire, sempre sullo stesso campo, si terrà un altro importante quarto di finale maschile, che vedrà scendere in campo Flavio Cobolli contro Arthur Féry, completando così il programma del Campo Centrale.