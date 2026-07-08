L'attesa è palpabile per l'incontro che vedrà Flavio Cobolli protagonista nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano scenderà in campo contro il britannico Arthur Fery, una delle grandi sorprese di questa edizione dello Slam londinese. Cobolli, forte della sua recente vittoria in tre set contro l'australiano Alex De Minaur negli ottavi, si prepara a una sfida cruciale che potrebbe aprirgli le porte della sua seconda semifinale Slam consecutiva. Fery, dal canto suo, ha dimostrato un tennis di alto livello, accedendo al tabellone principale grazie a una wild-card e conquistando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

La partita tra Cobolli e Fery è inserita nel programma odierno del prestigioso torneo e si svolgerà sul campo Centrale. L'incontro è previsto come secondo match della giornata, a seguire il quarto di finale femminile che vedrà opposte l'azzurra Jasmine Paolini e l'ucraina Marta Kostyuk. Quest'ultimo match avrà inizio alle 14:30 italiane, pertanto l'orario esatto di inizio della sfida maschile dipenderà dalla durata del precedente incontro. Entrambi i giovani tennisti, nati nel 2002, si ritroveranno di fronte per la seconda volta in carriera, promettendo uno spettacolo avvincente.

Il precedente tra Cobolli e Fery

Il bilancio dei confronti diretti tra Flavio Cobolli e Arthur Fery registra un unico precedente.

Questa sfida risale al primo turno degli Australian Open 2026, dove il tennista britannico riuscì a imporsi sull'azzurro in tre set. È importante sottolineare che quella partita fu condizionata da un malessere fisico accusato da Cobolli, che gli impedì di esprimere appieno il suo potenziale. Oggi, sul sacro prato di Wimbledon, il romano avrà l'opportunità di cercare la sua rivincita e dimostrare i progressi fatti, puntando con decisione alla sua seconda semifinale in un torneo del Grande Slam.

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di tennis, la sfida tra Flavio Cobolli e Arthur Fery sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro in streaming attraverso le piattaforme dedicate: l'app Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW, che offre la possibilità di accedere ai contenuti sportivi senza un abbonamento tradizionale. L'attesa è dunque elevata per scoprire se Cobolli riuscirà a superare l'ostacolo rappresentato dal padrone di casa Fery e proseguire il suo entusiasmante cammino nello Slam londinese.

Questo appuntamento assume un'importanza significativa per il tennis italiano, che vede ben due dei suoi rappresentanti impegnati sul Centrale di Wimbledon nella stessa giornata. La presenza di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli tra i protagonisti dei quarti di finale di un Major conferma il periodo di grande fermento e i risultati positivi che il movimento tennistico nazionale sta ottenendo a livello internazionale.