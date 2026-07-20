Le Dallas Wings hanno ottenuto la sesta vittoria consecutiva (90–82) contro le Los Angeles Sparks. La partita è stata però segnata dall'infortunio di Paige Bueckers, stella e candidata MVP, costretta al ritiro per una collisione con Nneka Ogwumike nei minuti finali.

L’incidente è avvenuto a 3:33 dalla fine: Bueckers, posizionatasi per uno sfondamento, è stata colpita da Ogwumike dopo un fallo di Azzi Fudd. Ha battuto violentemente la testa. Entrambe sono rimaste a terra. Ogwumike è rientrata, ma Bueckers è stata accompagnata negli spogliatoi, senza più tornare in campo, lasciando incertezza sul suo stato.

Le condizioni di Paige Bueckers

Nonostante la paura, Bueckers è apparsa in buone condizioni post-partita. Il coach Jose Fernandez ha riferito che era di buon umore, scherzando sull’episodio e sul fatto che fosse “arrabbiata con Fudd per averle tolto lo sfondamento”. Aggiornamenti ufficiali non sono stati forniti. La sua presenza nelle prossime partite resta in dubbio, influenzando le ambizioni delle Dallas Wings.

Prima dell’infortunio, Bueckers aveva totalizzato 25 punti, quattro rimbalzi e cinque assist. La sua assenza potrebbe costringere la squadra a maggiore affidamento su Arike Ogunbowale e Azzi Fudd per la gestione del gioco, creando incognite per la stagione delle Wings.

La corsa delle Wings e il contesto WNBA

Le Dallas Wings sono salite al terzo posto (17 vittorie e 8 sconfitte), confermandosi tra le principali pretendenti al titolo WNBA. Le Golden State Valkyries guidano, seguite dalle Minnesota Lynx. La salute di Paige Bueckers è cruciale per le ambizioni di vittoria.

L’incidente si inserisce in un dibattito sulla fisicità e sull’arbitraggio nella WNBA, con un aumento degli infortuni. Entrambe le giocatrici sono attese all’All-Star Game: Bueckers (seconda presenza da titolare, più voti) e Ogwumike (undicesima convocazione, eguaglia Diana Taurasi per il secondo maggior numero di presenze).