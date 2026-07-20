Barbora Krejcikova ha spento i sogni di gloria di Maria Sakkari ad Atene, conquistando il Vanda Pharmaceutical Athens Open. La tennista ceca si è imposta in finale con il punteggio di 7-6(5), 6-3, aggiudicandosi il suo nono titolo in carriera e il primo dopo oltre due anni di attesa.

Per Maria Sakkari, la finale sul cemento di casa rappresentava un'occasione unica per trionfare davanti al suo pubblico. Nonostante il caloroso sostegno degli spettatori e una settimana ricca di emozioni, la greca non è riuscita a superare l'ostacolo Krejcikova. La partita ha visto Sakkari partire forte, portandosi in vantaggio per 4-1 nel primo set, ma l'esperienza e la tenacia della due volte campionessa Slam hanno avuto la meglio nei momenti decisivi.

La ceca ha dimostrato grande resilienza, recuperando lo svantaggio nel primo parziale e aggiudicandosi un combattuto tie-break. Anche nel secondo set, dopo essere andata sotto di un break, Krejcikova ha saputo reagire con determinazione, ribaltando nuovamente la situazione e consolidando il suo vantaggio fino alla vittoria finale.

La cronaca della finale

L'incontro è iniziato con un equilibrio sostanziale, caratterizzato da scambi intensi e servizi solidi da entrambe le parti. È stata Maria Sakkari a rompere per prima gli indugi, strappando il servizio all'avversaria e infiammando l'arena di Atene. Il pubblico ha spinto la beniamina di casa, ma Barbora Krejcikova ha prontamente risposto, recuperando il break e portando il set al tie-break.

Qui, la ceca ha mostrato maggiore lucidità, capitalizzando le incertezze della greca e chiudendo il primo parziale a suo favore.

Nel secondo set, Sakkari ha tentato una reazione d'orgoglio, conquistando subito un break in apertura. Tuttavia, Krejcikova ha replicato con fermezza, annullando immediatamente il vantaggio e ristabilendo la parità. Il punto di svolta è arrivato nell'ottavo gioco, quando la tennista di Brno ha ottenuto il break decisivo, ponendosi in condizione di servire per il match. Alla prima palla match, Krejcikova ha sigillato la sua vittoria in un'ora e quarantacinque minuti di gioco, con il punteggio finale di 7-6(5), 6-3.

Le parole delle protagoniste

Al termine della sfida, Maria Sakkari ha ricevuto un lungo e commosso applauso dal pubblico di casa, cui si è rivolta in greco.

Visibilmente emozionata, ha ringraziato il suo team: “Abbiamo passato tanto insieme. Mi hai resa una giocatrice e hai reso possibile questa carriera. Grazie per aver creduto in me”, ha detto al suo allenatore Tom Hill. Rivolgendosi poi alla vincitrice, ha aggiunto: “Sei una campionessa incredibile. Siamo cresciute giocando insieme fin da piccole, vedere tutti i tuoi successi è qualcosa che ammiro davvero”.

Anche Barbora Krejcikova, durante la cerimonia di premiazione, ha espresso il suo rispetto per l'avversaria e per l'atmosfera creata dai tifosi greci: “Che partita, che giornata, che torneo. È stato un grande privilegio essere qui oggi, per un momento così storico. Giocare davanti al pubblico di casa è qualcosa di speciale, sono felice che tu abbia potuto viverlo”.

Il significato del torneo di Atene

Il Vanda Pharmaceutical Athens Open ha segnato il ritorno del circuito WTA ad Atene dopo ben trentacinque anni, un evento di grande portata per il tennis greco. Per Maria Sakkari, nonostante la delusione della sconfitta in finale, l'occasione di giocare davanti ai suoi tifosi è stata un'esperienza indimenticabile. La greca dovrà però attendere ancora per aggiungere un nuovo trofeo al suo palmarès, dopo l'ultima finale disputata a marzo 2024 a Indian Wells.

Per Barbora Krejcikova, questa vittoria rappresenta un importante ritorno al successo, il primo dal trionfo a Wimbledon nel 2024. Un segnale forte della sua capacità di imporsi nei momenti chiave e di affrontare con successo le grandi occasioni del circuito.