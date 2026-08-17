Il mondo del tennis è in attesa di novità su Carlos Alcaraz. Il giovane talento spagnolo ha ufficialmente annunciato la sua assenza dalla prossima Coppa Davis, una decisione che alimenta ulteriormente i dubbi sulla sua partecipazione agli Us Open, l'ultimo Slam della stagione. L'annuncio, giunto lunedì 17 agosto 2026, conferma che Alcaraz è ancora impegnato nel complesso percorso di recupero dall'infortunio al polso, subito lo scorso aprile a Barcellona.

Il cammino verso il rientro in campo si è rivelato più problematico del previsto per il tennista iberico.

L'infortunio lo ha già costretto a saltare due appuntamenti cruciali del circuito, il Roland Garros e Wimbledon. Successivamente, Alcaraz ha dovuto rinunciare anche ai prestigiosi Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, una scelta strategica condivisa anche da Jannik Sinner, mirata a concentrare tutte le energie sul possibile ritorno a New York. Nonostante gli sforzi, la sua presenza sul cemento americano rimane incerta, con una decisione definitiva che sarà comunicata a breve.

La Spagna senza il suo talento di punta in Coppa Davis

L'assenza di Carlos Alcaraz rappresenta una perdita significativa per la Nazionale spagnola, che si appresta ad affrontare il secondo e ultimo turno di qualificazione per accedere alle Final Eight di Bologna.

Il capitano David Ferrer ha diramato le convocazioni, chiamando a raccolta Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez. La squadra iberica dovrà quindi fare a meno del suo giocatore più rappresentativo in una fase così delicata della competizione.

Nel frattempo, Alcaraz prosegue con dedizione gli allenamenti nella sua Murcia. A testimonianza dell'intensità del lavoro di recupero, il giovane spagnolo è stato raggiunto anche dal collega Holger Rune, con cui sta condividendo parte della preparazione. Questo indica la volontà di mantenere un alto livello di allenamento, pur senza forzare i tempi di un rientro che deve essere gestito con la massima cautela per evitare ricadute.

Il recupero di Alcaraz e le prospettive per gli Us Open

Il recupero di Carlos Alcaraz è monitorato con grande attenzione da appassionati e addetti ai lavori. L'infortunio al polso ha segnato una battuta d'arresto importante in una stagione che lo vedeva protagonista. La scelta di non partecipare alla Coppa Davis si configura come una mossa di estrema prudenza, finalizzata a ottimizzare le possibilità di un rientro in piena forma per gli Us Open. L'obiettivo è chiaro: presentarsi all'ultimo Slam dell'anno nelle migliori condizioni fisiche possibili, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere il prosieguo della sua carriera.

La presenza di Holger Rune durante le sessioni di allenamento a Murcia sottolinea l'impegno di Alcaraz nel mantenere alta la preparazione fisica e tecnica, nonostante la pausa forzata dalle competizioni ufficiali.

La comunità tennistica attende con impazienza l'annuncio definitivo sulla sua partecipazione al torneo di New York, che determinerà il suo ritorno sul palcoscenico internazionale dopo un periodo di assenza prolungata. La Spagna, intanto, si prepara ad affrontare la sfida di Coppa Davis con una formazione rinnovata, sperando di accedere alle fasi finali.