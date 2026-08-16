Il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli atleti italiani agli Europei di nuoto. Ha sottolineato come l'enorme orgoglio per i successi sia frutto di un lavoro di squadra e di una rete federale viva, solida e strutturata, capace di produrre risultati di alto livello. Ha evidenziato il ruolo chiave di società e tecnici.

Il presidente ha rimarcato la capacità del sistema federale di valorizzare i giovani talenti. “La nostra forza è nel sistema, nella collaborazione tra società, tecnici e atleti, che ci rende competitivi a livello globale”, ha aggiunto Barelli.

Il dirigente ha ringraziato chi contribuisce alla crescita del movimento natatorio, sottolineando che i risultati degli Europei sono frutto di un percorso condiviso e di una visione a lungo termine.

Il valore della rete federale

Secondo Barelli, il modello italiano è un esempio di efficienza e coesione. “La rete federale è viva e funziona. I risultati dimostrano che il lavoro fatto negli anni sta dando i suoi frutti”, ha affermato, ribadendo l'importanza di investire in formazione e supporto agli atleti.

L'obiettivo è mantenere alto il livello di competitività e consolidare la posizione dell'Italia tra le nazioni leader del nuoto europeo.

Il sistema vincente del nuoto italiano

Barelli ha spiegato che il successo del nuoto italiano deriva dalla capacità di fare squadra e di mettere al centro il benessere degli atleti.

Ha evidenziato come la collaborazione tra le componenti della federazione sia la chiave per affrontare le sfide future e garantire continuità ai risultati.

L'approccio sistemico e la valorizzazione delle competenze interne sono, secondo Barelli, elementi chiave per il successo internazionale.