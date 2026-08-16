Roberto Bautista Agut, ex tennista professionista spagnolo, ha intrapreso una nuova avventura sportiva nel calcio, segnando una doppietta al suo esordio con il CD Els Ibarsos. A 38 anni, dopo aver annunciato il ritiro dall’ATP il mese scorso, l'atleta ha scelto di tornare alla sua passione giovanile, dimostrando subito il suo valore. Nel suo primo match amichevole di pre-stagione, disputato giovedì, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria per 4-2 contro il Morella.

Originario di Benlloc, Bautista Agut aveva abbandonato il calcio a quattordici anni per dedicarsi al tennis, sport in cui ha raggiunto la posizione numero nove del ranking mondiale, vincendo 12 titoli e ottenendo 436 vittorie in carriera.

Ora, appesa la racchetta al chiodo, ha ripreso la carriera calcistica interrotta da adolescente. “Una nuova fase. Una che mi rende molto felice”, ha dichiarato l'ex tennista, che in passato aveva già militato nelle giovanili del Villarreal CF.

Un debutto da attaccante con la maglia numero 11

Nel suo debutto con Els Ibarsos, Bautista Agut ha indossato la maglia numero 11 e ha giocato come attaccante. In soli quaranta minuti di gioco, ha messo a segno due gol, confermando un notevole fiuto del gol e le sue qualità anche sul campo da calcio. Questa partita amichevole ha rappresentato il primo test della pre-stagione per la squadra valenciana.

Il CD Els Ibarsos ha un forte valore affettivo per Bautista Agut, essendo la squadra in cui giocava suo padre, Ximo Bautista.

Questo legame si era già manifestato nel 2019, quando il tennista aveva lasciato temporaneamente la nazionale spagnola per stare vicino al padre nelle sue ultime ore, prima di tornare in campo e contribuire alla storica vittoria della Coppa Davis.

Dal tennis al calcio: una transizione di successo

La scelta di Bautista Agut di tornare al calcio si inserisce in un trend che vede altri ex tennisti di alto livello cimentarsi in nuove discipline dopo il ritiro. Nel suo percorso, si unisce a figure come Dominic Thiem, anch’egli passato dal tennis professionistico al calcio. L’esordio con doppietta è un segnale importante per il futuro della sua nuova carriera sportiva e testimonia la determinazione con cui affronta questa sfida.

Il ritorno di Bautista Agut al calcio, dopo una brillante carriera nel tennis, evidenzia come la passione per lo sport possa trovare nuove espressioni. Il suo debutto con Els Ibarsos è stato accolto con entusiasmo, e ora si attende di vedere come si evolverà questa “seconda vita” sportiva dell’ex campione spagnolo.