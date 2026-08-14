Un significativo avvicendamento ai vertici del team Cadillac F1 è stato annunciato, segnando un momento cruciale per la scuderia nel suo percorso inaugurale in Formula 1. Marcin Budkowski, figura di spicco con un’ampia esperienza maturata presso Alpine, Ferrari, McLaren e la FIA, assume il ruolo di team principal, subentrando a Graeme Lowdon. La decisione, ufficializzata mercoledì, giunge dopo le prime undici gare della stagione d’esordio di Cadillac nel campionato mondiale.

Dan Towriss, amministratore delegato della scuderia, ha chiarito che il cambiamento di leadership era stato ponderato per diversi mesi, con l’obiettivo di inaugurare una nuova fase di sviluppo per la squadra.

“È stata una mia decisione, non è stata una decisione condivisa”, ha affermato Towriss, sottolineando l’autonomia della scelta. “Il processo è iniziato qualche mese fa, riflettendo su quale fosse la direzione migliore per la prossima fase di Cadillac Formula 1, individuando il momento opportuno e le competenze necessarie tra i potenziali candidati”.

La transizione e le ragioni strategiche

La sostituzione di Lowdon con Budkowski è avvenuta con una certa rapidità, una dinamica che Towriss ha attribuito alla natura stessa della Formula 1. “Non c’è un modo semplice per gestire questa transizione in Formula 1”, ha spiegato. “È fondamentale rispettare il ruolo della leadership in carica, ma ciò comprime i tempi decisionali e rende il processo più improvviso di quanto possa apparire.

Tuttavia, questa è la realtà della Formula 1, ed era indispensabile agire in questo modo”.

Towriss ha inoltre rivelato che un cambio al vertice era sempre stato previsto, sebbene senza una tempistica predefinita. “Io e Graeme abbiamo sempre discusso della possibilità di una transizione a un certo punto”, ha dichiarato. “Questa decisione è stata mia. Esiste una finestra di opportunità molto ristretta, considerando ciò che stiamo costruendo e l’ambizione di creare qualcosa di veramente nuovo e innovativo. Il nostro intento non era replicare modelli esistenti, ma puntare a un approccio distintivo”. Ha aggiunto che il momento per tale cambiamento è arrivato prima del previsto, ma è stato guidato da una chiara visione per il futuro e l'ambizione della proprietà, piuttosto che dalle sole prestazioni recenti.

L'arrivo di Budkowski e le prospettive future

Marcin Budkowski farà il suo primo incontro con il team presso la sede di Silverstone prima di debuttare ufficialmente nel prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Towriss ha evidenziato come la pausa estiva abbia rappresentato il momento ideale per introdurre la nuova guida. “Ora è il momento giusto”, ha affermato. “Siamo a un punto di svolta con l’imminente pausa estiva, e Cadillac ha completato la sua fase iniziale di costruzione. Guardando alla fase di sviluppo, si presenta una reale opportunità di edificare qualcosa di nuovo, che è sempre stata la nostra aspirazione”.

Nel comunicato ufficiale, Towriss ha ribadito la visione a lungo termine della scuderia: “Fin dall’inizio, il nostro obiettivo non è stato semplicemente partecipare alla Formula 1, ma costruire un team all’avanguardia, capace di competere ai massimi livelli”.

Ha espresso gratitudine a Graeme Lowdon per il suo contributo: “Le sue apporti sono stati fondamentali per stabilire solide basi nella nostra fase di sviluppo, e gli esprimiamo la nostra gratitudine augurandogli il meglio”.

La decisione di rinnovare la leadership è stata anche influenzata dai risultati ritenuti insoddisfacenti nella prima parte della stagione. La squadra, infatti, è riuscita a portare entrambe le vetture al traguardo solo nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nelle ultime sette gare. Con la sua vasta esperienza nel mondo della Formula 1, Marcin Budkowski è ora chiamato a guidare Cadillac verso una nuova era di crescita e maggiore competitività, allineando le prestazioni alle ambizioni del team.