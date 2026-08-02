L'Italia ha conquistato due medaglie di bronzo nelle gare degli 'otto' agli Europei di canottaggio che si sono conclusi a Varese, aggiungendo un argento nel para rowing. Le ammiraglie azzurre hanno dimostrato la loro competitività salendo sul podio in entrambe le categorie, maschile e femminile.

L'equipaggio maschile degli 'otto', composto da Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone, ha ottenuto il terzo posto.

La squadra si è posizionata alle spalle di Romania e Germania, in una finale combattuta. Anche la formazione femminile, con Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, timonata da Emanuele Capponi, ha conquistato il bronzo, preceduta da Romania e Gran Bretagna.

Oltre ai successi delle ammiraglie, Giacomo Perini ha brillato nel singolo di para rowing, aggiudicandosi una prestigiosa medaglia d'argento. L'atleta azzurro è stato superato solamente dal campione mondiale e paralimpico Benjamin Pritchard, confermando la crescita e la competitività del settore paralimpico italiano.

La competizione di Varese ha visto la Romania emergere come nazione dominante, conquistando l'oro in entrambe le finali degli 'otto'.

L'Italia, tuttavia, ha saputo affermarsi grazie alla solidità e alla determinazione dei suoi equipaggi, consolidando la propria posizione tra le nazioni di riferimento nel canottaggio europeo.

Gli equipaggi protagonisti a Varese

Le formazioni degli 'otto' hanno rappresentato una combinazione di esperienza e giovani talenti provenienti da diversi club nazionali. Il ruolo dei timonieri, Alessandra Faella per l'equipaggio maschile ed Emanuele Capponi per quello femminile, è stato cruciale nel guidare le barche azzurre verso risultati di prestigio. Entrambe le squadre hanno evidenziato una notevole coesione e determinazione, qualità essenziali per raggiungere il podio in una disciplina così esigente.

La spedizione italiana agli Europei di Varese è stata supportata da un'ampia e qualificata delegazione, composta da atleti, tecnici e staff medico-fisioterapico. Figure chiave come il Direttore Tecnico Antonio Colamonici e l'head coach paralimpico Paola Grizzetti hanno contribuito alla preparazione e all'organizzazione, garantendo il massimo supporto agli atleti.

La delegazione azzurra e il supporto tecnico

La Nazionale italiana, la cui composizione è stata ufficializzata prima dell'evento, ha schierato una rosa ampia e altamente competitiva. Tra i convocati figuravano atleti di spicco come Giovanni Abagnale, Luca Chiumento, Clara Guerra, Laura Meriano e lo stesso Giacomo Perini, a testimonianza della profondità del movimento remiero azzurro.

Lo staff tecnico e medico, sotto la supervisione del Capo Delegazione Fabrizio Quaglino e del Team Manager Ambra Di Miceli, ha fornito un supporto fondamentale per affrontare al meglio le gare.

La manifestazione di Varese ha rappresentato un banco di prova importante in vista dei prossimi impegni internazionali, sia per il settore olimpico che per quello paralimpico. I risultati ottenuti, in particolare l'argento di Perini, sottolineano la costante evoluzione e la competitività della squadra paralimpica, frutto di una preparazione specifica e di uno staff dedicato.