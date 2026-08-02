Le nozze tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si preannunciano come un evento all'insegna della massima riservatezza. La cerimonia è attesa nel weekend del 9 agosto e dovrebbe tenersi nella suggestiva cattedrale di Funchal, sull’isola di Madeira, luogo d’origine del celebre fuoriclasse portoghese. Il ricevimento è stato organizzato presso il Savoy Palace, un prestigioso hotel a cinque stelle della città, dove sono state implementate misure straordinarie per garantire la privacy degli sposi e dei loro invitati.

L'evento sarà infatti blindato: agli ospiti dell’hotel è stato comunicato che due piani e diverse aree bar resteranno inaccessibili nelle giornate di venerdì e sabato, a conferma dell’esclusività dell’appuntamento.

La proposta di matrimonio risale a circa un anno fa, quando Georgina Rodriguez aveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con l’anello di fidanzamento, accompagnata dalla significativa frase: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. La coppia, legata dal 2016, ha costruito una famiglia numerosa con cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.

La scelta simbolica di Funchal

La scelta della cattedrale di Funchal e del Savoy Palace non è affatto casuale, ma riflette il profondo legame di Cristiano Ronaldo con la sua terra natale e il valore simbolico di questi luoghi per la coppia. Sebbene la cerimonia si preannunci come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo e dello spettacolo, la volontà degli sposi è quella di mantenere la massima discrezione.

La riservatezza è stata una costante nella relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che hanno sempre preferito proteggere i momenti più intimi della loro vita privata dai riflettori.

Tempistiche e preferenze per la celebrazione

Nonostante l'attesa, la data esatta delle nozze non è stata ancora ufficialmente confermata dai diretti interessati. In una precedente intervista, Cristiano Ronaldo aveva accennato alla possibilità che la celebrazione potesse avvenire “dopo la Coppa del Mondo FIFA”, suggerendo un periodo successivo all’estate del 2026. La cattedrale di Funchal rimane la location prediletta per la cerimonia, mentre Georgina Rodriguez avrebbe espresso il desiderio di una celebrazione intima e privata, lontana dalle grandi feste.

La decisione di scegliere Madeira, oltre al suo intrinseco valore simbolico per Ronaldo, acquisisce ulteriore significato in quanto coinciderebbe con il ventesimo anniversario dal suo debutto con la nazionale portoghese.