Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo, ha annunciato la sua assenza dal Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. La decisione è dovuta al persistere dei problemi al polso che lo affliggono da aprile. Gli organizzatori del torneo hanno comunicato la notizia, augurandogli una pronta guarigione.

Il torneo di Cincinnati era cruciale per Alcaraz, tappa fondamentale per la preparazione agli US Open, l'ultimo Slam della stagione a New York dal 30 agosto. L'infortunio al polso destro, subito il 14 aprile a Barcellona contro Otto Virtanen, ha rallentato il recupero, impedendogli di disputare incontri ufficiali da quella data.

La cautela del team e il messaggio del direttore

Nonostante Alcaraz abbia intensificato gli allenamenti nelle ultime settimane, il suo staff ha optato per la massima cautela, posticipando il ritorno alle competizioni fino al completo recupero fisico. Bob Moran, direttore del Masters 1000 di Cincinnati, ha dichiarato: “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a competere nei tornei il prima possibile. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di accoglierlo di nuovo in futuro”.

L'assenza dal torneo non solo impedisce ad Alcaraz di prepararsi al meglio, ma gli costerà anche la perdita dei 1.000 punti ATP conquistati nell'edizione precedente, quando aveva raggiunto la finale.

La priorità resta la completa riabilitazione, con l'obiettivo di ritrovare la piena competitività per i prossimi appuntamenti.

Prospettive di rientro e impatto sul circuito

Il Masters 1000 di Cincinnati era un banco di prova essenziale per Alcaraz in vista degli US Open. La sua defezione altera gli equilibri del tabellone e rende la corsa al titolo più incerta. Il recupero del giovane spagnolo è monitorato con attenzione dall'intero circuito, consapevole del suo ruolo di protagonista nelle sfide internazionali a venire.

Il processo di riabilitazione, come confermato dal suo entourage, sta procedendo positivamente. Tuttavia, la salute dell'atleta rimane la priorità. Il rientro in campo di Carlos Alcaraz avverrà solo quando sarà pienamente ristabilito, eliminando qualsiasi rischio di ricadute che potrebbero compromettere la sua carriera a lungo termine.