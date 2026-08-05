Una giornata dal sapore agrodolce ha caratterizzato la partecipazione italiana al Masters 1000 di Montreal, in Canada. Mentre Luciano Darderi ha conquistato un prezioso accesso ai sedicesimi di finale, l'avventura di Flavio Cobolli nel prestigioso torneo si è invece conclusa. Darderi ha beneficiato del ritiro per infortunio del suo avversario, il canadese Gabriel Diallo, mentre Cobolli è stato sconfitto in un match combattuto contro il tedesco Yannick Hanfmann.

Il successo di Luciano Darderi

Luciano Darderi ha proseguito il suo percorso nel torneo canadese, assicurandosi un posto tra i migliori sedici.

La sua vittoria è giunta in circostanze particolari: era in vantaggio per 6-4 2-3 contro il tennista di casa Gabriel Diallo quando quest'ultimo è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Questo epilogo ha permesso all'azzurro di avanzare al turno successivo senza dover completare l'incontro. Darderi affronterà ora il talentuoso cinese Juncheng Shang, in una sfida che determinerà l'ulteriore avanzamento nel prestigioso Masters 1000.

L'eliminazione di Flavio Cobolli

Diversa sorte è toccata a Flavio Cobolli, la cui partecipazione al torneo di Montreal si è interrotta. L'azzurro ha affrontato il tedesco Yannick Hanfmann in un incontro equilibrato e teso, risolto solamente al tie-break in entrambi i set.

Cobolli ha ceduto con il punteggio finale di 7-6(7/5) 7-6(7/2), dimostrando tenacia ma non riuscendo a superare l'ostacolo. La sconfitta segna la fine del suo percorso in questa edizione del Masters 1000 di Montreal.

La performance degli atleti italiani a Montreal ha offerto spunti contrastanti. Se Luciano Darderi ha saputo sfruttare l'occasione per avanzare, seppur in modo inatteso, Flavio Cobolli ha dovuto arrendersi di fronte a un avversario determinato. Entrambi i tennisti hanno mostrato impegno, ma solo uno di loro continuerà la sua corsa nel torneo.