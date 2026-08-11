Il dibattito sull’espansione del College Football Playoff (CFP) continua a tenere banco nel panorama del football universitario statunitense. Dopo il debutto del formato a 12 squadre nella scorsa stagione, il comitato di gestione del CFP ha discusso la possibilità di un ulteriore allargamento, valutando diverse soluzioni. L’ipotesi di una formula a 20 squadre, che prevede un tabellone principale a 16 e quattro partite di play-in, viene presentata come un compromesso. Tuttavia, molti osservatori sollevano dubbi, ritenendo che tale espansione rischi di complicare eccessivamente il sistema senza risolvere le problematiche esistenti.

Il formato a 12 squadre ha già dimostrato la sua efficacia, con squadre tradizionalmente potenti come Ohio State e Georgia eliminate da avversarie che hanno saputo esprimere il loro miglior gioco al momento giusto. Questo ha evidenziato come l’accesso ai playoff non sia più una garanzia basata unicamente sull’affiliazione a una conference di prestigio. Nonostante ciò, la proposta di espandere ulteriormente il torneo sembra nascere dalla volontà di replicare il successo mediatico di eventi come il March Madness del basket universitario, ma con il concreto rischio di snaturare la competizione e generare maggiore confusione tra i tifosi.

Le perplessità sul formato a 20 squadre

Secondo Josh Pate, conduttore di CBS Sports, la spinta verso un CFP a 20 squadre sarebbe motivata più dagli interessi delle grandi conference che da reali esigenze sportive.

Pate ha sostenuto che l’idea di considerare l’espansione del CFP come l’unica soluzione per risolvere i problemi di calendario è una pura manipolazione. Ha invece sottolineato che il modo per superare la reticenza verso calendari più impegnativi è assicurarsi che il processo di classificazione del CFP tenga adeguatamente conto della forza del calendario e del record complessivo delle squadre.

Le polemiche non mancano, con numerosi tifosi che hanno criticato l’ammissione di squadre con record inferiori rispetto ad altre. Un esempio lampante è stata l’ultima edizione, dove Alabama (10-3) fu preferita a Notre Dame (10-2), giustificando la scelta con la maggiore forza del calendario affrontato dai Crimson Tide.

L’introduzione di partite di play-in potrebbe offrire un’opportunità aggiuntiva alle cosiddette "bubble teams", ma tale possibilità verrebbe accettata dalle conference solo a patto di ridurre il numero di partite della stagione regolare o di eliminare completamente il weekend dei campionati di conference. Entrambe le opzioni sono considerate inaccettabili nel quadro generale.

L'esempio di March Madness: un monito per il football

Il parallelo con il torneo di basket NCAA, che ha recentemente ampliato il proprio tabellone a 68 squadre e si prepara ad aggiungerne altre sei, evidenzia i pericoli di una crescita incontrollata. Anche con un numero elevato di partecipanti, le controversie sulle esclusioni non sono mai cessate e il valore delle ultime posizioni disponibili si è progressivamente ridotto.

Nel football universitario, un’espansione eccessiva rischierebbe di condurre a una simile svalutazione, senza risolvere le dispute sulle squadre escluse e, di fatto, snaturando l’obiettivo di incoronare un campione indiscusso.

In sintesi, la discussione sull’espansione del CFP rimane aperta, ma molti osservatori insistono sulla necessità di concedere al formato a 12 squadre il tempo di consolidarsi e prosperare prima di intraprendere ulteriori modifiche. La priorità, secondo i critici, dovrebbe essere il miglioramento dei criteri di selezione e una maggiore valorizzazione della stagione regolare, piuttosto che un allargamento che rischia di complicare ulteriormente il sistema e di generare nuove problematiche.