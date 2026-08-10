Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, potrebbe fare il suo ingresso nel mondo del calcio attraverso un significativo investimento nel Liverpool. Secondo le informazioni disponibili, Bezos farebbe parte di un gruppo di investitori intenzionato ad acquisire circa un terzo delle quote del prestigioso club inglese. Il Liverpool, sotto il controllo del Fenway Sports Group dal 2010, sarebbe ormai prossimo a ufficializzare l’operazione, con l’annuncio atteso nei prossimi giorni e il via libera previsto nel corso di questa settimana.

Il consortium che punta a entrare nel capitale del Liverpool è guidato da Amit Bhatia, un imprenditore già noto per aver detenuto una quota nel Queens Park Rangers.

Bhatia è inoltre genero di Lakshmi Mittal, a capo della più grande società siderurgica al mondo. Tra i possibili investitori coinvolti nell’operazione figura anche Eduardo Saverin, uno dei co-fondatori di Facebook. L’ingresso del gruppo nel capitale del Liverpool avverrebbe sulla base di una valutazione complessiva del club di circa 4,4 miliardi di sterline, equivalenti a quasi 5 miliardi di euro.

Il ruolo di Amit Bhatia e la strategia del consorzio

Amit Bhatia, alla guida del consortium, rappresenta una figura con esperienza nel panorama calcistico inglese. La sua precedente esperienza come ex presidente del Queens Park Rangers e il legame familiare con Lakshmi Mittal, uno degli uomini più ricchi del mondo, conferiscono al gruppo di investitori una notevole solidità e visibilità.

Il consortium avrebbe fissato l’obiettivo di acquisire una quota del 30% del Liverpool, con un investimento stimato in 1,35 miliardi di sterline, portando così la valutazione complessiva del club a 4,5 miliardi di sterline.

La presenza di nomi di rilievo internazionale come Jeff Bezos e Eduardo Saverin aggiunge ulteriore peso all’operazione. Tuttavia, non è ancora emerso se i due abbiano espresso pubblicamente una posizione definitiva riguardo al loro ingresso nel consortium. L’iniziativa di Bhatia mira a rafforzare la posizione finanziaria del Liverpool e a garantire una gestione più vicina ai tifosi, caratterizzata da un approccio meno formale rispetto a quello degli attuali dirigenti.

Contesto della trattativa e prospettive future

Il Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool dal 2010, ha guidato il club attraverso un periodo di successi sportivi, ma anche di alcune tensioni con la tifoseria, in particolare per determinate scelte gestionali. L’ipotesi di una cessione di una quota minoritaria rappresenta una potenziale svolta nella governance del club. L’ingresso di nuovi investitori guidati da Amit Bhatia potrebbe portare a una maggiore attenzione verso le esigenze dei sostenitori e a una gestione più trasparente.

Il coinvolgimento di personalità di spicco del mondo imprenditoriale globale, come Bezos e Saverin, conferma l’attrattività del Liverpool come asset globale.

Questa tendenza vede i grandi club europei aprirsi sempre più a capitali esterni per rafforzare la propria competitività a livello internazionale. Si attende ora l’ufficializzazione dell’operazione e le eventuali dichiarazioni dei protagonisti, che potranno delineare con maggiore chiarezza le strategie future del club.