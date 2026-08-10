Mark Zuckerberg, presidente e Ceo di Meta, ha recentemente condiviso sui suoi profili social il video di un combattimento molto particolare. Il manager statunitense ha sfidato Merab 'The Machine' Dvalishvili, noto campione di arti marziali, su una piattaforma galleggiante in mezzo a un lago. L'incontro, definito da Zuckerberg come un “round 2”, segna il secondo confronto tra i due, essendosi già affrontatisi in passato in una gabbia.

La location insolita ha catturato l'attenzione di appassionati e utenti social, che hanno assistito a un round di arti marziali miste (MMA) in un contesto fuori dal comune.

Zuckerberg, con il suo crescente interesse per le MMA, ha così dimostrato la volontà di confrontarsi con atleti di alto livello.

Il confronto sul lago: agonismo e tecnica

Il combattimento, pur amichevole, ha mostrato momenti di agonismo e tecnica. Dvalishvili, atleta georgiano e figura di spicco nelle arti marziali miste, ha accettato la sfida sulla piattaforma galleggiante, rendendo l'incontro più spettacolare. La definizione di “round 2” da parte di Zuckerberg ne sottolinea la continuità nel percorso di allenamento e confronto professionale.

Durante la sessione, i due si sono affrontati con rispetto reciproco, alternando fasi di grappling e striking. L'iniziativa di Zuckerberg conferma la sua passione per le MMA e la volontà di migliorare costantemente le proprie abilità, anche tramite esperienze fuori dall'ordinario.

Il percorso di Zuckerberg e l'ambizione nelle MMA

Negli ultimi anni, Mark Zuckerberg ha intensificato il suo impegno nelle arti marziali miste, allenandosi con diversi atleti UFC e partecipando a sessioni di sparring impegnative. In una recente sessione di tre round con Dvalishvili, il Ceo di Meta ha vissuto un episodio significativo: dopo un takedown, ha ricevuto uno schiaffo amichevole dal campione georgiano, suscitando l'ilarità dei presenti. Questo testimonia il clima di rispetto e competizione degli allenamenti di Zuckerberg, che mira a un possibile debutto professionale nelle MMA.

L'esperienza con Dvalishvili rappresenta un ulteriore passo nel percorso sportivo di Zuckerberg. Nonostante i suoi impegni da dirigente, egli coltiva la passione per le arti marziali e si confronta con alcuni dei migliori atleti internazionali, dimostrando costanza e determinazione.