Il mercato del grande ciclismo continua a muovere diverse pedine in vista della prossima stagione, ridisegnando le ambizioni di diverse formazioni.

Santiago Buitrago sceglie il Team NSN

Dopo aver legato l'intero inizio della sua carriera professionistica al Bahrain Victorious fin dal debutto nel 2020, Santiago Buitrago cambia ufficialmente aria. Il 26enne scalatore colombiano ha firmato un contratto triennale che lo legherà al Team NSN a partire dal 2027.

Il suo ruolo sarà centrale nelle classifiche dei Grandi Giri e delle brevi corse a tappe.

"Dopo sette anni al Bahrain Victorious, era il momento giusto per uscire dalla mia zona di comfort e cercare un nuovo ambiente per svilupparmi ulteriormente" ha dichiarato Buitrago.

Soddisfazione anche nelle parole del general manager Kjell Carlström, che vede nell'ingaggio del colombiano un pilastro strategico per il futuro della squadra, affiancando la sua abilità in salita agli sprint di gruppetto e alla corsa aggressiva.

Pavel Bittner punta sull'ambizione della Pinarello Q36.5

Uno dei talenti più interessanti tra i velocisti della nuova generazione, il 23enne ceco Pavel Bittner, lascia la Picnic PostNL per sposare il progetto della Pinarello Q36.5. Vincitore di tappa alla Vuelta a España, Bittner ha scelto un ambiente in forte crescita:

"Cercavo un progetto ambizioso ma anche un'atmosfera familiare, fondamentale per dare il meglio.

Nelle ultime stagioni sono diventato un corridore più completo e la mia ambizione ora è diventare un vincitore costante nelle gare più importanti."

Lorenzo Milesi vola alla Soudal Quick-Step

Colpo in chiave italiana per la Soudal Quick-Step, che si assicura le prestazioni di Lorenzo Milesi. Il corridore lombardo lascia la Movistar e firma un contratto triennale con la formazione belga, realizzando un sogno che inseguiva fin da giovanissimo:

"Quando ho iniziato con il ciclismo, la Quick-Step era una delle mie squadre preferite. Indossare questa maglia è una gioia enorme, soprattutto dopo aver partecipato a un loro training camp da junior."

Forte passista e specialista delle cronometro, Milesi ha vinto il Mondiale under 23 di specialità nel 2023.

Quest'anno ha disputato un Giro d'Italia da protagonista, entrando in numerose fughe, svolgendo un ruolo chiave nelle strategie della Movistar e centrando un quarto e un quinto posto nelle tappe di Potenza e Fermo.